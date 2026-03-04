400-сильний хижак: у Києві засвітився екстремальний позашляховик Ford (фото)

У Києві сфотографували новий Ford Bronco в зарядженому виконанні Raptor. Позашляховику збільшили потужність до 418 сил та покращили прохідність.

Ford Bronco Raptor — один із найекстремальніших позашляховиків сучасності. Фото автомобіля з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Ford Bronco Raptor оснащений 418-сильною турбошісткою Фото: Topcars UA

Новий Ford Bronco Raptor – побратим пікапа Ranger Raptor, який свого часу побував на тесті Фокусу. Дві моделі збудовані на одній рамній платформі та оснащені 3,0-літровим V6 із турбонаддувом.

У Ford Bronco Raptor цей двигун розвиває 418 к. с. і 597 Н∙м. Із 10-ступінчастим автоматом спринт до сотні займає 5,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 184 км/год. Також позашляховик отримав спортивний вихлоп.

Позашляховик стартує до сотні за 5,6 с Фото: Topcars UA

В арсеналі Ford Bronco Raptor – повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, а також посилена довго хода підвіска з адаптивними амортизаторами.

Відрізнити новий Ford Bronco Raptor можна за випуклим капотом, збільшеним до 332 мм кліренсом, потужним захистом днища та позашляховими 37-дюймовими шинами BF Goodrich, для яких знадобилися розширювачі арок. Конкретно це авто має набір аксесуарів — кріплення для спорядження, підніжки, багажник на даху і додаткова оптика.

У салоні встановлено спортивні сидіння Фото: Ford

У салоні з’явилися спортивні сидіння з яскраво-оранжевим декором. Ціна Ford Bronco Raptor становить 80 000 доларів.

Між іншим, нещодавно у Києві помітили новий сімейний кросовер Honda у позашляховому виконанні.

Також Фокус розповідав про оригінальний позашляховик Land Rover із дверима як у Lamborghini.