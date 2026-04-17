Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Легендарний американський скакун: Ford Mustang відзначає день народження (фото)

Ford Mustang — наймасовіший спорткар в історії | Фото: Ford

У цей день 62 роки тому презентували перший Ford Mustang. Фокус розповість історію легендарної моделі, яка стала найпопулярнішим спорткаром усіх часів та народів.

Ford Mustang — одне із найбільш успішних та культових авто зі США. Із 1964 року виготовлено вже понад 10 мільйонів Mustang, що є світовим рекордом серед усіх спортивних моделей.

Ford Mustang презентували 17 квітня 1964 року
Фото: Ford

Батьком Ford Mustang по праву вважається геніальний менеджер Лі Яккока. На початку 60-х років він вирішив створити автомобіль для молоді. Він мав бути компактнішим за величезні Chevrolet чи Pontiac — 4,6 м завдовжки, стильним і вартувати 2500 доларів.

Лі Яккока зустрічає мільйонний Ford Mustang, 1966 рік
Фото: Ford

Розробка моделі зайняла всього 18 місяців. Результатом стало стильне дводверне авто з довгим капотом і зсунутим назад салоном. Цікаво, що Ford Mustang назвали не на честь дикого американського коня, а через схожість із винищувачем P-51 Mustang, кабіна якого також була зсунута назад. І вже потім придумали логотип із жеребцем.

Відео дня
Ford Mustang Shelby GT350 1965 року
Фото: Mecum

Презентація Ford Mustang відбулася 17 квітня 1964 року в Нью-Йорку, і її вперше у світі транслювали в прямому ефірі на телебаченні. Американці закохалися в авто з першого погляду: за перший день продали 22 тисячі Ford Mustang, до кінця року — понад 400 тис., а за півтора року їх табун сягнув мільйона.

Модель назвали на честь винищувача P-51 Mustang

Такий шалений успіх моделі пояснюється її доступністю й можливістю задовольнити найвибаглівиших автолюбителів. Покупець міг вибрати купе або кабріолет, механічну чи автоматичну коробку передач, замовити кондиціонер, дискові гальма, радіо, підсилювач керма.

355-сильний Shelby GT500 1967 року

Із початку на вибір пропонували чотири двигуни — від 3,3-літрової шістки на 101 к. с. до 4,7-літрового 271-сильного V8.

Важливо
Ford Mustang здійснив справжнісіньку революцію в Америці. Не дивно, що в нього швидко з'явилися конкуренти — Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird, Plymouth Barracuda. Сформувався новий сегмент компактних спортивних моделей pony cars ("авто-поні").

Ford Mustang Boss 429 1969 року із 7,0-літровим 375-сильним V8

Проте Ford Mustang постійно покращували. Змінювався дизайн, з'являлися нові потужні двигуни об’ємом 5,7 л (250-330 к. с.), 6,4 л (325 к. с.) і 7,0 л (335-375 к. с.).

Ford Mustang другогого покоління, 1974 рік
Фото: Ford

До того ж відомий гонщик Керол Шелбі почав робити тюнінг Ford Mustang. Спочатку презентували 306-сильний Shelby GT350, а згодом з’явився 7,0-літровий 355-сильний GT500, здатний розігнатися до сотні за 6,2 с.

Ford Mustang 1986 року
Фото: Ford

У 1974 році дебютувало друге покоління Ford Mustang, проте воно не змогло повторити успіх попередника через невиразний дизайн. До того ж паливна криза змусила різко зменшити потужність двигунів.

Важливо
Не покращила ситуацію й третя генерація Ford Mustang із абсолютно новим дизайном. Навіть топова версія моделі мала 235-сильний двигун.

Ford Mustang 1994 року
Фото: Ford

Довгий час модель не могла відродити минулу славу, але в 90-х ситуація почала змінюватися. До 30-річчя моделі презентували новий Ford Mustang, якому повернули сімейні риси дизайну та потужні (до 390 к. с.) мотори V8.

Ford Mustang 2005 року повернувся до класичного дизайну
Фото: Ford

Проте по-справжньому переломним став 2004 рік, коли дебютував абсолютно новий Ford Mustang п’ятого покоління, який дизайном нагадував знаменитого предка 1964 року. Із цього часу почалося відродження моделі. Повернули й заряджений Shelby GT500, потужність якого швидко довели до 670 сил.

Ford Mustang шостого покоління вийшов на європейський ринок
Фото: Ford

Дуже успішним став Ford Mustang шостої генерації, який уперше почали офіційно продавати в ЄС і Україні. Він став обтічнішим і отримав 2,3-літровий турбомотор, проте зберіг і класичні вісімки потужністю до 760 сил.

760-сильний Shelby GT500
Фото: Ford

Зараз у виробництві вже сьоме покоління Ford Mustang. Авто поєднує класичний дизайн із сучасними дисплеями в салоні. В епоху електрифікації спорткар зберігає великі V8 і, на відміну від Chevrolet Camaro й Dodge Challenger, залишаться в строю. Мало того, з'являються шалені версії на кшталт трекового 815-сильного Mustang GTD за $300 000.

Ford Mustang 2024 року залишився вірним традиціям
Фото: Ford

І це не дивно, адже нині Ford Mustang — дійсно легендарна модель. У світі існує понад 400 клубів фанатів автомобіля, а серед колекціонерів Mustang — експрезидент США Білл Клінтон, актори Кевін Костнер і Брюс Вілліс та семиразовий чемпіон "Формули-1" Льюїс Гамільтон. Mustang можна побачити в десятках кінофільмів, серед яких "Чоловік і жінка", "Викрасти за 60 секунд", "Булліт", "Форсаж".

До речі, нещодавно культовий Ford Mustang 1970 року вирішили повернути у виробництво.

