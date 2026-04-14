Втілення безпеки та практичності: автомобілі Volvo відзначають день народження (фото)
У цей день 99 років тому дебютував найперший автомобіль Volvo. Фокус розповість історію бренду, який випускає практичні та одні з найбезпечніших у світі авто.
Історія Volvo почалася ще в 1915 році — саме тоді цей бренд зареєстрували для нових кулькових підшипників концерну SKF зі шведського міста Гетеборг. Назва Volvo в перекладі з латини означає "я кочуся", а логотипом взяли середньовічний алхімічний символ, який позначав залізну руду.
У середині 1920-х керівники Volvo Ассар Габріельсон і Густав Ларсон вирішили змінити сферу діяльності та створити перший шведський автомобіль. Він мав бути пристосованим до суворих скандинавських зим та засніжених доріг.
14 квітня 1927 року побачив світ серійний Volvo ÖV4 (Öppen Vagn 4 cylindrar — "автомобіль без даху із чотирициліндровим двигуном"). Невеликий чотиридверний фаетон з 2,0-літровою 28-сильною четвіркою розганявся до 90 км/год.
Примітно, що презентацію моделі перенесли на день через курйоз: коли водій сів за кермо Volvo ÖV4 та ввімкнув першу передачу, то авто поїхало назад. Виявилося, що робітники неправильно встановили КПП і довелося терміново виправляти дефект.
Невдовзі представили седан Volvo PV4, який більше підходив до шведського клімату. За два роки зібрали 996 автомобілів. А вже з 1928 року почали випуск перших вантажівок LV40.
У 1929 році з'явилися автобуси Volvo, а на зміну ÖV4 прийшов дорожчий і розкішніший Volvo PV651. Велика колісна база в 2950 мм зробила салон просторішим, а 3,4-літрова 65-сильна рядна "шістка" вирізнялася плавністю роботи, адже кріпилася до рами відразу вісьмома подушками. Незабаром з'явився досконаліший 86-сильний варіант PV653 з 4-ступінчастою КПП. На його основі збудували подовжений семимісний Volvo TR673, створений спеціально для таксі. Лінійку випускали до 1937 року і зібрали трохи більше ніж 3000 авто.
Інноваційним для 30-х став новий Volvo PV36 Carioca 1935 року. Розробив його талановитий конструктор Іван Йорнберг, який працював у США і був вражений обтічним Chrysler Airflow. Тому для свого дітища він також спроєктував обтічний кузов, а також розробив незалежну передню підвіску.
Одначе ці нововведення зробили седан недешевим: він вийшов у півтора рази дорожчим за Volvo PV653. Тому виготовили всього 501 автомобіль і в 1938 представили здешевлену модифікацію PV51 із залежною підвіскою і простішим у виробництві кузовом. Він виявився значно популярнішим – випустили майже 7000 PV51.
Під час Другої світової війни Швеція залишилася нейтральною, тому Volvo став одним із небагатьох світових автовиробників, які не згорнули випуск легковиків у 40-х. Зокрема, створили нову модель для таксі Volvo PV800 для таксі.
Хоча і про армію шведи дбали. У Volvo спроєктували військові вантажівки TVC і HBT, а в 1944 році на основі PV800 створили позашляховик TP21 Hogster із повним приводом і 90-сильною "шісткою". Незабаром він надійшов у вільний продаж.
У цей час керівники Volvo вирішили кардинально змінити стратегію і зробили ставку на доступніші масові авто. У 1943 році дебютував знаковий Volvo PV444 – обтічний дводверний седан із 1,4-літровою четвіркою на 40 сил, який розвивав 117 км/год.
Саме з PV444 став першим Volvo із технологіями безпеки — отримав посилений каркас та травмобезпечне скло. Сімейство виявилося дуже успішним: її виробляли до 1969 року і зібрали 529 тис. авто. Особливо популярним став перший універсал Volvo PV445 Duett, також показали заряджену 88-сильну версію PV544 Sport.
Наступним кроком у розвитку технологій пасивного захисту став спадкоємець PV444/544 — Volvo Amazon 1956 року, який першим у світі отримав паски безпеки. Дизайнери знову звернулися до американського стилю: седан, універсал та купе дуже нагадували новітній Chrysler 300, що дозволило знайти покупців у США.
На вибір пропонували двигуни потужністю 65-115 сил та навіть 3-ступінчастий автомат. За 14 років випустили 667 тисяч автомобілів.
Масові моделі дозволили Volvo збільшити прибуток та розширити лінійку дорожчими автомобілями. У 1956 була спроба налагодити випуск компактного двомісного кабріолета Р1900. Але модель виявилася дуже ненадійною і вдалося продати лише 68 машин.
Набагато успішнішим став наступник Р1900 – купе Volvo Р1800 1961 року. Елегантний автомобіль із дизайном від італійського ательє Frua демонстрував непогані ходові характеристики. З 1,8-літровою 115-сильною четвіркою розгін до 100 км/год займав 9,5 с, а максимальна швидкість становила 185 км/год. За доплату пропонували шкіряний салон, кондиціонер і автоматичну трансмісію, а з 1971 року мотор оснастили інжектором, що збільшило потужність до 130 сил.
Ще оригінальнішим виявився варіант у кузові універсал Volvo P1800 ES зі скляними дверима багажника. До 1973 випустили 47,5 тис. P1800, що є непоганим результатом для спортивної моделі.
Між іншим, саме Volvo P1800 потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як найнадійніше авто усіх часів. Одне з купе 1966 року подолало 5,15 млн км і зберегло рідні агрегати.
Важливою в історії шведського бренду стала серія Volvo 140, яка дебютувала в 1966 році. Саме вона принесла фірмовий кутастий стиль Volvo. До того ж, авто мало інновацію в царині безпеки – зони деформації кузова, які поглинали енергію удару.
Особливо популярним став універсал Volvo 140 із просторим салоном та містким багажником. Крім того, з’явився преміальний седан Volvo 164 із 3,0-літровою 175-сильною шісткою. Виробництво лінійки Volvo 140 налагодили не лише у Швеції, а й у Австралії, Бельгії, Канаді та Малайзії. Усього за 8 років виготовили понад мільйон автомобілів.
У середині 70-х років Volvo придбала голландську компанію DAF і налагодила на її підприємстві випуск компактних моделей – Volvo 66 і 360, а також першого хетчбека 340. Між іншим, це одні з перших у світі авто з безступінчастим варіатором.
На зміну сімейству 140 1974 року прийшла знаменита лінійка Volvo 200, яку випускали аж до 1996 року і зібрали 2,8 млн авто. "Шведські чемодани" Volvo 240 і 260 (їх називали так за кутасту зовнішність) виявилися надійними і безпечними. Вони отримали травмобезпечну кермову колонку, а пізніше – ABS і подушки безпеки.
Із 1979 року Volvo 240 почали оснащувати дизельними двигунами, а через два роки представили 2,1-літровий 155-сильний бензиновий турбомотор. У 1985 році гоночне купе Volvo 240 Turbo виграло європейський кузовний чемпіонат.
Цікаво, що у 80-х паралельно із 200 серією випускали і її наступників Volvo 740 і 760 із сучаснішим дизайном, потужнішими (до 200 сил) двигунами та незалежною задньою підвіскою. З'явилося сімейство 400, окрасою якого став хетчбек Volvo 480 з висувними фарами та прозорими дверима багажника в стилі Р1800 ES.
Початок 90-х позначився оновлення модельного ряду Volvo. Спочатку в 1990 році представили флагман 900, а через два роки з'явився Volvo 850 – спадкоємець успішного 200. На ньому, до речі, дебютували бічні подушки безпеки. Дедалі більше версій почали комплектувати турбомоторами. Особливо яскраво виглядав потужний спортивний універсал Volvo 850R з 250-сильним турбомотором, здатний розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і розвивати 250 км/год.
Поступово у Volvo взялися за омолодження бренду. Купе C70 1997 стало провісником нового елегантного стилю. А наступного року з'явився седан Е-класу S80, оснащений першими у світі надувними "шторками". Представили компактну модель S40 та позашляховий універсал Volvo V70 XC (Cross Country).
У 1999 році Volvo розділили, і бізнес із випуску легкових авто викупив Ford Motor. Під крилом американського концерну створили кросовери Volvo XC60 та XC90, новий седан S60, молодіжний хетчбек С30 – наступник P1800ES і 480.
До того ж, були впроваджені система контролю "сліпих" зон і технологія Pedestrian Detection, яка розпізнає пішоходів, що переходять дорогу, і сповільнює авто. У Volvo проголосили амбітну мету – звести до нуля кількість загиблих у ДТП за участі шведських авто.
Із 2010 року для Volvo почався новий етап у складі китайського концерну Geely. Доволі швидко майже всю лінійку оновили, а флагманом став новий Volvo XC90 другого покоління із топовою плагін-гібридною версією. З'явилися компактні моделі – кросовер Volvo XC40 і хетчбек V40.
Спортивний підрозділ Polestar перетворили на окремий бренд електрокарів. До того ж, шведські інженери допомогли створити цілу низку моделей Geely, Zeekr та Lynk & Co.
Електричні моделі з’являються і в лінійці Volvo – від компактного EX30 до флагманських ES90 і EX90. Volvo поступово відмовляється традиційних від універсалів і робить ставку на кросовери.
