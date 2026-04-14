Втілення безпеки та практичності: автомобілі Volvo відзначають день народження (фото)

У цей день 99 років тому дебютував найперший автомобіль Volvo. Фокус розповість історію бренду, який випускає практичні та одні з найбезпечніших у світі авто.

Історія Volvo почалася ще в 1915 році — саме тоді цей бренд зареєстрували для нових кулькових підшипників концерну SKF зі шведського міста Гетеборг. Назва Volvo в перекладі з латини означає "я кочуся", а логотипом взяли середньовічний алхімічний символ, який позначав залізну руду.

Логотип Volvo створили з алхімічного символа залізної руди Фото: Volvo

У середині 1920-х керівники Volvo Ассар Габріельсон і Густав Ларсон вирішили змінити сферу діяльності та створити перший шведський автомобіль. Він мав бути пристосованим до суворих скандинавських зим та засніжених доріг.

Перший Volvo ÖV4 1927 року Фото: Volvo

14 квітня 1927 року побачив світ серійний Volvo ÖV4 (Öppen Vagn 4 cylindrar — "автомобіль без даху із чотирициліндровим двигуном"). Невеликий чотиридверний фаетон з 2,0-літровою 28-сильною четвіркою розганявся до 90 км/год.

Volvo PV4 Фото: Volvo

Примітно, що презентацію моделі перенесли на день через курйоз: коли водій сів за кермо Volvo ÖV4 та ввімкнув першу передачу, то авто поїхало назад. Виявилося, що робітники неправильно встановили КПП і довелося терміново виправляти дефект.

Невдовзі представили седан Volvo PV4, який більше підходив до шведського клімату. За два роки зібрали 996 автомобілів. А вже з 1928 року почали випуск перших вантажівок LV40.

Перша вантажівка Volvo 1928 року Фото: Volvo

У 1929 році з'явилися автобуси Volvo, а на зміну ÖV4 прийшов дорожчий і розкішніший Volvo PV651. Велика колісна база в 2950 мм зробила салон просторішим, а 3,4-літрова 65-сильна рядна "шістка" вирізнялася плавністю роботи, адже кріпилася до рами відразу вісьмома подушками. Незабаром з'явився досконаліший 86-сильний варіант PV653 з 4-ступінчастою КПП. На його основі збудували подовжений семимісний Volvo TR673, створений спеціально для таксі. Лінійку випускали до 1937 року і зібрали трохи більше ніж 3000 авто.

Volvo TR673 1931 року Фото: Volvo

Інноваційним для 30-х став новий Volvo PV36 Carioca 1935 року. Розробив його талановитий конструктор Іван Йорнберг, який працював у США і був вражений обтічним Chrysler Airflow. Тому для свого дітища він також спроєктував обтічний кузов, а також розробив незалежну передню підвіску.

Volvo PV36 Carioca 1935 року Фото: Volvo

Одначе ці нововведення зробили седан недешевим: він вийшов у півтора рази дорожчим за Volvo PV653. Тому виготовили всього 501 автомобіль і в 1938 представили здешевлену модифікацію PV51 із залежною підвіскою і простішим у виробництві кузовом. Він виявився значно популярнішим – випустили майже 7000 PV51.

Позашляховик Volvo TP21 Hogster Фото: Volvo

Під час Другої світової війни Швеція залишилася нейтральною, тому Volvo став одним із небагатьох світових автовиробників, які не згорнули випуск легковиків у 40-х. Зокрема, створили нову модель для таксі Volvo PV800 для таксі.

Volvo PV444 Фото: Volvo

Хоча і про армію шведи дбали. У Volvo спроєктували військові вантажівки TVC і HBT, а в 1944 році на основі PV800 створили позашляховик TP21 Hogster із повним приводом і 90-сильною "шісткою". Незабаром він надійшов у вільний продаж.

У цей час керівники Volvo вирішили кардинально змінити стратегію і зробили ставку на доступніші масові авто. У 1943 році дебютував знаковий Volvo PV444 – обтічний дводверний седан із 1,4-літровою четвіркою на 40 сил, який розвивав 117 км/год.

Volvo PV445 Duett — перший універсал марки Фото: Volvo

Саме з PV444 став першим Volvo із технологіями безпеки — отримав посилений каркас та травмобезпечне скло. Сімейство виявилося дуже успішним: її виробляли до 1969 року і зібрали 529 тис. авто. Особливо популярним став перший універсал Volvo PV445 Duett, також показали заряджену 88-сильну версію PV544 Sport.

Volvo Amazon — перше у світі авто з пасками безпеки Фото: Volvo

Наступним кроком у розвитку технологій пасивного захисту став спадкоємець PV444/544 — Volvo Amazon 1956 року, який першим у світі отримав паски безпеки. Дизайнери знову звернулися до американського стилю: седан, універсал та купе дуже нагадували новітній Chrysler 300, що дозволило знайти покупців у США.

Volvo P1800 визнали найнадійнішим авто усіх часів Фото: Guiness Book Of Records

На вибір пропонували двигуни потужністю 65-115 сил та навіть 3-ступінчастий автомат. За 14 років випустили 667 тисяч автомобілів.

Тест-драйв нового Volvo XC60 T8: універсальний варіант

Масові моделі дозволили Volvo збільшити прибуток та розширити лінійку дорожчими автомобілями. У 1956 була спроба налагодити випуск компактного двомісного кабріолета Р1900. Але модель виявилася дуже ненадійною і вдалося продати лише 68 машин.

Універсал Volvo P1800 ES Фото: Volvo

Набагато успішнішим став наступник Р1900 – купе Volvo Р1800 1961 року. Елегантний автомобіль із дизайном від італійського ательє Frua демонстрував непогані ходові характеристики. З 1,8-літровою 115-сильною четвіркою розгін до 100 км/год займав 9,5 с, а максимальна швидкість становила 185 км/год. За доплату пропонували шкіряний салон, кондиціонер і автоматичну трансмісію, а з 1971 року мотор оснастили інжектором, що збільшило потужність до 130 сил.

Volvo 140 1966 року Фото: Volvo

Ще оригінальнішим виявився варіант у кузові універсал Volvo P1800 ES зі скляними дверима багажника. До 1973 випустили 47,5 тис. P1800, що є непоганим результатом для спортивної моделі.

Між іншим, саме Volvo P1800 потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як найнадійніше авто усіх часів. Одне з купе 1966 року подолало 5,15 млн км і зберегло рідні агрегати.

Універсал Volvo 245 Фото: Volvo

Важливою в історії шведського бренду стала серія Volvo 140, яка дебютувала в 1966 році. Саме вона принесла фірмовий кутастий стиль Volvo. До того ж, авто мало інновацію в царині безпеки – зони деформації кузова, які поглинали енергію удару.

Volvo 340 став першим хетчбеком марки Фото: Volvo

Особливо популярним став універсал Volvo 140 із просторим салоном та містким багажником. Крім того, з’явився преміальний седан Volvo 164 із 3,0-літровою 175-сильною шісткою. Виробництво лінійки Volvo 140 налагодили не лише у Швеції, а й у Австралії, Бельгії, Канаді та Малайзії. Усього за 8 років виготовили понад мільйон автомобілів.

Volvo 760 Фото: Volvo

У середині 70-х років Volvo придбала голландську компанію DAF і налагодила на її підприємстві випуск компактних моделей – Volvo 66 і 360, а також першого хетчбека 340. Між іншим, це одні з перших у світі авто з безступінчастим варіатором.

Volvo 480 Фото: Wikipedia

На зміну сімейству 140 1974 року прийшла знаменита лінійка Volvo 200, яку випускали аж до 1996 року і зібрали 2,8 млн авто. "Шведські чемодани" Volvo 240 і 260 (їх називали так за кутасту зовнішність) виявилися надійними і безпечними. Вони отримали травмобезпечну кермову колонку, а пізніше – ABS і подушки безпеки.

Із 1979 року Volvo 240 почали оснащувати дизельними двигунами, а через два роки представили 2,1-літровий 155-сильний бензиновий турбомотор. У 1985 році гоночне купе Volvo 240 Turbo виграло європейський кузовний чемпіонат.

Заряджений універсал Vovo 850R Фото: Volvo

Цікаво, що у 80-х паралельно із 200 серією випускали і її наступників Volvo 740 і 760 із сучаснішим дизайном, потужнішими (до 200 сил) двигунами та незалежною задньою підвіскою. З'явилося сімейство 400, окрасою якого став хетчбек Volvo 480 з висувними фарами та прозорими дверима багажника в стилі Р1800 ES.

Volvo S80 Фото: Volvo

Початок 90-х позначився оновлення модельного ряду Volvo. Спочатку в 1990 році представили флагман 900, а через два роки з'явився Volvo 850 – спадкоємець успішного 200. На ньому, до речі, дебютували бічні подушки безпеки. Дедалі більше версій почали комплектувати турбомоторами. Особливо яскраво виглядав потужний спортивний універсал Volvo 850R з 250-сильним турбомотором, здатний розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і розвивати 250 км/год.

Volvo XC90

Поступово у Volvo взялися за омолодження бренду. Купе C70 1997 стало провісником нового елегантного стилю. А наступного року з'явився седан Е-класу S80, оснащений першими у світі надувними "шторками". Представили компактну модель S40 та позашляховий універсал Volvo V70 XC (Cross Country).

Volvo V70 Cross Country Фото: Volvo

У 1999 році Volvo розділили, і бізнес із випуску легкових авто викупив Ford Motor. Під крилом американського концерну створили кросовери Volvo XC60 та XC90, новий седан S60, молодіжний хетчбек С30 – наступник P1800ES і 480.

Volvo XC40 Фото: Volvo

До того ж, були впроваджені система контролю "сліпих" зон і технологія Pedestrian Detection, яка розпізнає пішоходів, що переходять дорогу, і сповільнює авто. У Volvo проголосили амбітну мету – звести до нуля кількість загиблих у ДТП за участі шведських авто.

Volvo XC60 Фото: Volvo

Із 2010 року для Volvo почався новий етап у складі китайського концерну Geely. Доволі швидко майже всю лінійку оновили, а флагманом став новий Volvo XC90 другого покоління із топовою плагін-гібридною версією. З'явилися компактні моделі – кросовер Volvo XC40 і хетчбек V40.

Маленька шведська ракета: тест-драйв електрокросовера Volvo EX30 (фото)

Спортивний підрозділ Polestar перетворили на окремий бренд електрокарів. До того ж, шведські інженери допомогли створити цілу низку моделей Geely, Zeekr та Lynk & Co.

Volvo ES90 Фото: Volvo

Електричні моделі з’являються і в лінійці Volvo – від компактного EX30 до флагманських ES90 і EX90. Volvo поступово відмовляється традиційних від універсалів і робить ставку на кросовери.

До речі, нещодавно своє 65-річчя відзначив найкрасивіший автомобіль в історії.

Також Фокус писав, що ювілей відсвяткував знаменитий суперкар Lamborghini Miura.