Предок усіх суперкарів: легендарний Lamborghini Miura святкує 60-річний ювілей (фото)

Своє 60-річчя відзначає легендарний Lamborghini Miura. Фокус розповість про знакову модель, яка прославила італійську марку та стала прообразом усіх сучасних суперкарів.

У середині 60-х років Lamborghini була молодою і маловідомою компанією. Саме завдяки моделі Miura вона змогла голосно заявити про себе на весь світ та увійти до еліти виробників суперкарів.

Спочатку на автошоу в Турині презентували голе шасі авто Фото: Wikipedia

Ранні Lamborghini були непоганими авто з чудовими характеристиками, але доволі стриманими. Для прориву на ринку потрібна була яскрава іміджева модель і саме її вирішила створити група молодих конструкторів. Більшість з них раніше працювали в Ferrari, але не змогли поладнати з норовливим Енцо Феррарі і звільнилися. До Lamborghini перейшли конструктори Джанпаоло Даллара та Паоло Стацані, моторист Джотто Біззаріні та тест-пілот Боб Воллес.

Lamborghini Miura дебютував у 1966 році на Женевському автосалоні Фото: Lamborghini

Примітно, що суперкар вони проєктували у вільний від роботи час – це було своєрідне хобі. У той час в автоспорті якраз ставали популярними середньомоторні моделі. Керівник компанії Феруччо Ламборгіні заборонив брати участь у перегонах, проте нічого не заважало використовувати гоночні технології.

Особливістю суперкара стало середньомоторне компонування

Інженери Lamborghini знали, що середньомоторне компонування покращує керованість авто. Утім, у ході розробки виникли труднощі – існуючий 4,0-літровий V12 був занадто довгим. Саме тому двигун встановили впоперек, а 5-ступінчасту механічну КПП розмістили біля задньої вісі.

Коли проєкт Lamborghini Р400 (Posteriore 4 Litri – "задньомоторний 4,0-літровий") нарешті показали Феруччо Ламборгіні, той був вражений і доручив продовжити розробку. Джанпаоло Даллара та Паоло Стацані створили легку сталеву раму, незалежну підвіску всіх коліс та дискові гальма.

Двигун V12 розмістили поперечно Фото: Lamborghini

Звісно, інноваційна іміджева модель повинна виділятися виразним дизайном і з цим виникла проблема – ніхто не брався за складний проєкт. Саме тому спочатку на Туринському автосалоні 1965 року продемонстрували лише голе шасі з двигуном.

Дизайн авто створив Марчелло Гандіні з ательє Bertone Фото: Lamborghini

Утім, невдовзі дизайнера все ж знайшли. Нуччо Бертоне, керівник однойменного кузовного ательє взявся за замовлення і сказав Феруччи Ламборгіні: "Я той швець, який пошиє взуття акурат на твою ногу". І доручив розробку молодому стилісту Марчелло Гандіні.

Феруччо Ламборгіні і модель, яка його прославила Фото: Lamborghini

Гандіні створив елегантний обтічний кузов висотою всього 1060 мм із дуже низьким капотом та круглими висувними фарами з характерними "бровами". Стиліст знав про захоплення Феруччо Ламборгіні коридою, а тому двері авто у відчиненому вигляді нагадували загнуті роги бика.

Назву суперкара також підібрали з кориди: Miura – порода бійцівських биків. Нову модель презентували на Женевському автошоу, яке проходило 10-20 березня 1966 року і публіка була приголомшена.

Усього випустили 764 Lamborghini Miura Фото: Lamborghini

Новий Lamborghini Miura P400 був настільки авангардним, що більшість відвідувачів вважали його концептом. Характеристики виявилися не менш вражаючими. Для зниження маси, частину кузовних панелей виготовили з алюмінію, тому авто важило лише 1293 кг. V12 розвивав 350 к. с., що дозволяло розганятися до 100 км/год за 6,7 с та розвивати 277 км/год. Lamborghini Miura був найшвидшим авто свого часу.

Відкриті двері Lamborghini Miura нагадують роги бика Фото: Lamborghini

Спочатку навіть сам Феруччо Ламборгіні не дуже вірив у успіх моделі, тож планував випустити лише 30 авто. Аби зацікавити потенційних клієнтів, він приїхав на Miura до Монако напередодні Гран-прі "Формули-1". Увечері перед гонкою він припаркував автомобіль біля найрозкішнішого казино і час від часу сідав за кермо і заводив двигун, щоб привернути увагу еліти ревом двигуна. Наступного дня Lamborghini Miura 1966 року став автомобілем безпеки на Гран-прі Монако.

Кабріолет Lamborghini Miura Roadster не став серійним Фото: Lamborghini

Трюк спрацював і попит Miura перевершив усі очікування, незважаючи на високу ціну в 20 000 доларів ($204 000 за сучасним курсом). За три роки продали 474 авто. Випустили і один кабріолет, проте він не став серійним.

Lamborghini Miura P400 S 1969 року

Утім, через поспішну розробку з часом проявилися "дитячі хвороби". Карбюратори від гоночних авто чудово працювали на великих швидкостях, але при їзді в місті на малих обертах двигуна пальне витікало, що призводило до пожеж. Паливний бак розмістили спереду і коли він спорожнювався, на швидкостях понад 150 км/год погіршувалася керованість, оскільки передня частина ставала занадто легкою.

Lamborghini Miura P400 SV 1971 року Фото: Lamborghini

Частину дефектів виправили у 1969 році на модернізованому Lamborghini Miura Р400 S. Заодно потужність двигуна збільшили до 370 сил, що дозволило розганятися до 100 км/год за 5,5 с і розвивати 285 км/год. Таких авто виробили 138.

Два роки по тому випустили новий Lamborghini Miura SV зі зміненою передньою частиною та ще потужнішим 385-сильним V12, який збільшив максимальну швидкість до 290 км/год. Miura SV став останньою серійною версією: його робили до 1973 року і всього зібрали 150 купе. Усього ж зібрали 764 Lamborghini Miura.

Гоночний Lamborghini Miura Jota Фото: Lamborghini

Хоча Феруччо Ламборгіні і заборонив створювати гоночні авто, Даллара, Стацані та Уоллес все ж таки створили один прототип Jota. Його полегшили до 880 кг і покращили аеродинаміку, а потужність збільшили до 440 к. с. Розгін до 100 км/год займав 3,6 с, а максимальна швидкість склала 330 км/год. Після тестів Lamborghini Miura Jota продали одному італійцю, а той розбив його на автостраді біля міста Брешіа.

Невдовзі Jota перестав бути таємницею і в Lamborghini почали звертатися охочі купити таке авто. Тоді було вирішено переробити п'ять Lamborghini Miura SV на дорожній аналог Jota. Такі 415-сильні купе назвали Miura P400 SV/J.

Lamborghini Miura SV/J шаха Ірану

Один із Lamborghini Miura SV/J придбав відомий автоаматор, шах Ірану Мохаммед Реза Пехлеві. Згодом саме це авто придбав знаменитий голлівудський актор Ніколас Кейдж. Серед інших власників Miura – співаки Френк Сінатра, Род Стюарт та Джей Кей.

Род Стюарт та його Lamborghini Miura

Lamborghini Miura – не лише одна з найшвидших і найяскравіших моделей 60-х, а й прабатько сучасних суперкарів, адже переважна більшість із них зараз саме середньомоторні. Тому не дивно, що зараз ціна Lamborghini Miura становить щонайменше 1,5 млн доларів.

