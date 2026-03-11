Предок всех суперкаров: легендарный Lamborghini Miura празднует 60-летний юбилей (фото)

Свое 60-летие отмечает легендарный Lamborghini Miura. Фокус расскажет о знаковой модели, которая прославила итальянскую марку и стала прообразом всех современных суперкаров.

В середине 60-х годов Lamborghini была молодой и малоизвестной компанией. Именно благодаря модели Miura она смогла громко заявить о себе на весь мир и войти в элиту производителей суперкаров.

Сначала на автошоу в Турине презентовали голое шасси авто Фото: Wikipedia

Ранние Lamborghini были неплохими авто с отличными характеристиками, но довольно сдержанными. Для прорыва на рынке нужна была яркая имиджевая модель и именно ее решила создать группа молодых конструкторов. Большинство из них ранее работали в Ferrari, но не смогли поладить со своенравным Энцо Феррари и уволились. В Lamborghini перешли конструкторы Джанпаоло Даллара и Паоло Стацани, моторист Джотто Биззарини и тест-пилот Боб Уоллес.

Lamborghini Miura дебютировал в 1966 году на Женевском автосалоне Фото: Lamborghini

Примечательно, что суперкар они проектировали в свободное от работы время — это было своеобразное хобби. В то время в автоспорте как раз становились популярными среднемоторные модели. Руководитель компании Феруччо Ламборгини запретил участвовать в гонках, однако ничего не мешало использовать гоночные технологии.

Особенностью суперкара стала среднемоторная компоновка

Инженеры Lamborghini знали, что среднемоторная компоновка улучшает управляемость авто. Впрочем, в ходе разработки возникли трудности — существующий 4,0-литровый V12 был слишком длинным. Именно поэтому двигатель установили поперек, а 5-ступенчатую механическую КПП разместили возле задней оси.

Когда проект Lamborghini Р400 (Posteriore 4 Litri — "заднемоторный 4,0-литровый") наконец показали Феруччо Ламборгини, тот был поражен и поручил продолжить разработку. Джанпаоло Даллара и Паоло Стацани создали легкую стальную раму, независимую подвеску всех колес и дисковые тормоза.

Двигатель V12 разместили поперечно Фото: Lamborghini

Конечно, инновационная имиджевая модель должна выделяться выразительным дизайном и с этим возникла проблема — никто не брался за сложный проект. Именно поэтому сначала на Туринском автосалоне 1965 года продемонстрировали лишь голое шасси с двигателем.

Дизайн авто создал Марчелло Гандини из ателье Bertone Фото: Lamborghini

Впрочем, вскоре дизайнера все же нашли. Нуччо Бертоне, руководитель одноименного кузовного ателье взялся за заказ и сказал Феруччи Ламборгини: "Я тот сапожник, который сошьет обувь аккурат на твою ногу". И поручил разработку молодому стилисту Марчелло Гандини.

Феруччо Ламборгини и модель, которая его прославила Фото: Lamborghini

Гандини создал элегантный обтекаемый кузов высотой всего 1060 мм с очень низким капотом и круглыми выдвижными фарами с характерными "бровями". Стилист знал об увлечении Феруччо Ламборгини корридой, а потому двери авто в открытом виде напоминали загнутые рога быка.

Название суперкара также подобрали из корриды: Miura — порода бойцовских быков. Новую модель презентовали на Женевском автошоу, которое проходило 10-20 марта 1966 года и публика была ошеломлена.

Всего выпустили 764 Lamborghini Miura Фото: Lamborghini

Новый Lamborghini Miura P400 был настолько авангардным, что большинство посетителей считали его концептом. Характеристики оказались не менее впечатляющими. Для снижения массы, часть кузовных панелей изготовили из алюминия, поэтому авто весило всего 1293 кг. V12 развивал 350 л. с., что позволяло разгоняться до 100 км/ч за 6,7 с и развивать 277 км/ч. Lamborghini Miura был самым быстрым авто своего времени.

Открытые двери Lamborghini Miura напоминают рога быка Фото: Lamborghini

Сначала даже сам Феруччо Ламборгини не очень верил в успех модели, поэтому планировал выпустить только 30 авто. Чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, он приехал на Miura в Монако накануне Гран-при "Формулы-1". Вечером перед гонкой он припарковал автомобиль возле самого роскошного казино и время от времени садился за руль и заводил двигатель, чтобы привлечь внимание элиты ревом двигателя. На следующий день Lamborghini Miura 1966 года стал автомобилем безопасности на Гран-при Монако.

Кабриолет Lamborghini Miura Roadster не стал серийным Фото: Lamborghini

Трюк сработал и спрос Miura превзошел все ожидания, несмотря на высокую цену в 20 000 долларов ($204 000 по современному курсу). За три года продали 474 авто. Выпустили и один кабриолет, однако он не стал серийным.

Lamborghini Miura P400 S 1969 года

Впрочем, из-за поспешной разработки со временем проявились "детские болезни". Карбюраторы от гоночных авто прекрасно работали на больших скоростях, но при езде в городе на малых оборотах двигателя топливо вытекало, что приводило к пожарам. Топливный бак разместили спереди и когда он опорожнялся, на скоростях свыше 150 км/ч ухудшалась управляемость, поскольку передняя часть становилась слишком легкой.

Lamborghini Miura P400 SV 1971 года Фото: Lamborghini

Часть дефектов исправили в 1969 году на модернизированном Lamborghini Miura Р400 S. Заодно мощность двигателя увеличили до 370 сил, что позволило разгоняться до 100 км/ч за 5,5 с и развивать 285 км/ч. Таких авто произвели 138.

Два года спустя выпустили новый Lamborghini Miura SV с измененной передней частью и еще более мощным 385-сильным V12, который увеличил максимальную скорость до 290 км/ч. Miura SV стал последней серийной версией: его делали до 1973 года и всего собрали 150 купе. Всего же собрали 764 Lamborghini Miura.

Гоночный Lamborghini Miura Jota Фото: Lamborghini

Хотя Феруччо Ламборгини и запретил создавать гоночные авто, Даллара, Стацани и Уоллес все же создали один прототип Jota. Его облегчили до 880 кг и улучшили аэродинамику, а мощность увеличили до 440 л. с. Разгон до 100 км/ч занимал 3,6 с, а максимальная скорость составила 330 км/ч. После тестов Lamborghini Miura Jota продали одному итальянцу, а тот разбил его на автостраде возле города Брешиа.

Вскоре Jota перестал быть тайной и в Lamborghini начали обращаться желающие купить такое авто. Тогда было решено переделать пять Lamborghini Miura SV в дорожный аналог Jota. Такие 415-сильные купе назвали Miura P400 SV/J.

Lamborghini Miura SV/J шаха Ирана

Один из Lamborghini Miura SV/J приобрел известный автолюбитель, шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви. Впоследствии именно это авто приобрел знаменитый голливудский актер Николас Кейдж. Среди других владельцев Miura — певцы Фрэнк Синатра, Род Стюарт и Джей Кей.

Род Стюарт и его Lamborghini Miura

Lamborghini Miura — не только одна из самых быстрых и ярких моделей 60-х, но и прародитель современных суперкаров, ведь подавляющее большинство из них сейчас именно среднемоторные. Поэтому неудивительно, что сейчас цена Lamborghini Miura составляет не менее 1,5 млн долларов.

