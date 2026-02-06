Легендарная капсула времени: обнаружен суперкар Lamborghini Countach в новом состоянии (фото)

В США обнаружили идеально сохранившийся Lamborghini Countach 1988 года. Культовый итальянский суперкар почти не эксплуатировался.

За 38 лет купе Lamborghini Countach проехало всего 3300 км, то есть это капсула времени. Об авто рассказали на сайте Bring a Trailer.

Выпущено всего 631 Lamborghini Countach LP 5000 QV Фото: Bring a Trailer

Суперкар Lamborghini Countach до 2024 года имел единственного владельца. Он хранился в коллекции и чрезвычайно мало эксплуатировался. Кузов, салон и силовой агрегат Lamborghini Countach в отличном состоянии. Недавно авто прошло техобслуживание с заменой рабочих жидкостей.

Суперкар прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Авто относится к версии Lamborghini Countach LP 5000 QV — таких авто изготовили всего 631. Суперкар оснащен 5,2-литровым V12 с 4 клапанами на цилиндр и впрыском топлива от Bosch. Он развивает 420 л. с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,2 с и достигать 293 км/ч.

Салон Lamborghini Countach LP 5000 QV отделан черной кожей. Комплектация включает золотистые 15-дюймовые диски, кондиционер, магнитолу Alpine и огромное антикрыло.

Авто оснащено 420-сильным V12 Фото: Bring a Trailer

Сейчас эта капсула времени выставлена на торги. До их завершения еще 5 дней, однако цена Lamborghini Countach 1988 года уже превысила 600 000 долларов.

