900 сил и 3,2 с до сотни: представлен экстремальный кроссовер Lamborghini (фото, видео)

Lamborghini Urus получил сверхмощную заряженную версию. 900-сильный кроссовер способен развить более 300 км/ч.

Экстремальный тюнинг Lamborghini Urus выполнило ателье Brabus, которое нечасто занимается моделями итальянского бренда. Подробности проекта, который назвали Brabus 900, раскрыли на его сайте.

За основу для доработки взяли топовый плагин-гибрид Lamborghini Urus SE. Как принято у Brabus, цифровой индекс в названии указывает на мощность: она выросла с 800 до 900 л. с. Пиковый крутящий момент увеличили с 950 до 1050 Н∙м.

Lamborghini Urus Brabus 900 Superblack Фото: brabus.com

Результат — 3,2 с до сотни. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 312 км/ч. Кроме того, кроссовер Lamborghini Urus получил спортивную подвеску с заниженным на 20 мм клиренсом.

Кроссовер получил обвес, спойлер и 24-дюймовые диски Фото: brabus.com

Новый Lamborghini Urus Brabus 900 предлагается в двух вариантах исполнения — радикально черном Superblack и оригинальном Mint мятного цвета.

В обоих случаях установлены новая решетка радиатора, более агрессивный передний бампер, обвес, спойлер и диффузор. Стандартными являются 24-дюймовые кованые диски Monoblock Z Platinum Edition

Салон отделали кожей, алькантарой и карбоном Фото: brabus.com

Салон украсили кожей, алькантарой и карбоном. Цена Lamborghini Urus Brabus составляет 544 098 евро.

Кстати, мощный тюнингованный кроссовер Lamborghini Urus недавно засветился во Львове.

