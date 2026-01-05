В Украине заметили сверхмощный кроссовер Lamborghini с ярким тюнингом (фото)

Во Львове сфотографировали тюнингованный кроссовер Lamborghini Urus. Авто оснащено 782-сильным двигателем и стартует до сотни за 3,3 с.

Тюнинг Lamborghini Urus выполнили в немецком ателье Novitec. Фотографии заряженного кроссовера появились на странице egersung.photography в Instagram.

Специалисты Novitec предлагают тюнинг Lamborghini Urus по нескольким различным программам. Автомобили изготавливают малыми сериями и под заказ.

Конкретно этот кроссовер Lamborghini имеет доработанный двигатель: отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 782 л. с. и 1032 Н∙м. Результат — разгон до 100 км/ч за 3,3 с и максимальные 310 км/ч. Установлен и более громкий спортивный выхлоп.

Кроме того, кроссовер Lamborghini Urus занижен, а также получил обвес, новые расширители арок, карбоновые капот и заднее антикрыло. Обращают на себя внимание и 23-дюймовые кованые диски NL4 от Vossen.

Немецкие тюнеры дорабатывают и салон Lamborghini Urus. Интерьер этого автомобиля отделан красно-черной кожей. Цена Lamborghini Urus Novitec составляет примерно 450 000 долларов.

