В Україні помітили надпотужний кросовер Lamborghini з яскравим тюнінгом (фото)

У Львові сфотографували тюнінгований кросовер Lamborghini Urus. Авто оснащене 782-сильним двигуном і стартує до сотні за 3,3 с.

Тюнінг Lamborghini Urus виконали в німецькому ательє Novitec. Світлини зарядженого кросовера з’явилися на сторінці egersung.photography в Instagram.

Спеціалісти Novitec пропонують тюнінг Lamborghini Urus за кількома різними програмами. Автомобілі виготовляють малими серіями та під замовлення.

Важливо

Ferrari, Lamborghini та Rolls-Royce: найяскравіші авто в Україні за 2025 рік (фото)

Конкретно цей кросовер Lamborghini має доопрацьований двигун: віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 782 к. с. та 1032 Н∙м. Результат – розгін до 100 км/год за 3,3 с і максимальні 310 км/год. Встановлено і гучніший спортивний вихлоп.

Крім того, кросовер Lamborghini Urus занижений, а також отримав обвіс, нові розширювачі арок, карбонові капот і заднє антикрило. Звертають на себе увагу і 23-дюймові ковані диски NL4 від Vossen.

Відео дня

Німецькі тюнери доопрацьовують і салон Lamborghini Urus. Інтер’єр цього автомобіля оздоблений червоно-чорною шкірою. Ціна Lamborghini Urus Novitec становить приблизно 450 000 доларів.

Між іншим, нещодавно у Львові бачили заряджений кросовер Rolls-Royce за $700 000.

Також Фокус розповідав про рідкісний заряджений BMW 90-х у Києві.