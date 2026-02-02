900 сил і 3,2 с до сотні: представлено екстремальний кросовер Lamborghini (фото, відео)

Lamborghini Urus отримав надпотужну заряджену версію. 900-сильний кросовер здатен розвинути понад 300 км/год.

Екстремальний тюнінг Lamborghini Urus виконало ательє Brabus, яке нечасто займається моделями італійського бренду. Подробиці проєкту, який назвали Brabus 900, розкрили на його сайті.

За основу для доопрацювання взяли топовий плагін-гібрид Lamborghini Urus SE. Як заведено у Brabus, цифровий індекс у назві вказує на потужність: вона зросла із 800 до 900 к. с. Піковий крутний момент збільшили із 950 до 1050 Н∙м.

Lamborghini Urus Brabus 900 Superblack Фото: brabus.com

Результат – 3,2 с до сотні. Максимальна швидкість, як і раніше, обмежена на позначці 312 км/год. Крім того, кросовер Lamborghini Urus отримав спортивну підвіску із заниженим на 20 мм кліренсом.

Відео дня

Кросовер отримав обвіс, спойлер і 24-дюймові диски Фото: brabus.com

Новий Lamborghini Urus Brabus 900 пропонують у двох варіантах виконання – радикально чорному Superblack та оригінальному Mint м’ятного кольору.

Важливо

Китайський позашляховик перетворили на клон Mercedes G-Class Brabus за $90 000 (відео)

В обох випадках встановлені нова решітка радіатора, агресивніший передній бампер, обвіс, спойлер та дифузор. Стандартними є 24-дюймові ковані диски Monoblock Z Platinum Edition

Салон оздобили шкірою, алькантарою і карбоном Фото: brabus.com

Салон оздобили шкірою, алькантарою та карбоном. Ціна Lamborghini Urus Brabus становить 544 098 євро.

До речі, потужний тюнінгований кросовер Lamborghini Urus нещодавно засвітився у Львові.

Також Фокус розповідав про новий 900-сильний Mercedes G-Class Brabus.