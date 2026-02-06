Легендарна капсула часу: виявлено суперкар Lamborghini Countach у новому стані (фото)

У США виявили ідеально збережений Lamborghini Countach 1988 року. Культовий італійський суперкар майже не експлуатували.

За 38 років купе Lamborghini Countach проїхало всього 3300 км, тобто це капсула часу. Про авто розповіли на сайті Bring a Trailer.

Випущено лише 631 Lamborghini Countach LP 5000 QV Фото: Bring a Trailer

Суперкар Lamborghini Countach до 2024 року мав єдиного власника. Його зберігали в колекції та надзвичайно мало експлуатували. Кузов, салон і силовий агрегат Lamborghini Countach у чудовому стані. Нещодавно авто пройшло техобслуговування із заміною робочих рідин.

Суперкар чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

Авто належить до версії Lamborghini Countach LP 5000 QV — таких авто виготовили лише 631. Суперкар оснащений 5,2-літровим V12 із 4 клапанами на циліндр та впорскуванням пального від Bosch. Він розвиває 420 к. с. і дозволяє розганятися до 100 км/год за 5,2 с та сягати 293 км/год.

Відео дня

Важливо

Стояв 35 років у гаражі: виявлено культовий Ferrari за $4 мільйони у новому стані (фото)

Салон Lamborghini Countach LP 5000 QV оздоблений чорною шкірою. Комплектація включає золотисті 15-дюймові диски, кондиціонер, магнітолу Alpine та велетенське антикрило.

Авто оснащене 420-сильним V12 Фото: Bring a Trailer

Зараз ця капсула часу виставлена на торги. До їх завершення ще 5 днів, проте ціна Lamborghini Countach 1988 року вже перевищила 600 000 доларів.

До речі, нещодавно в Україні виявили рідкісний італійський спорткар 2000-х у новому стані.

Також Фокус розповідав про швидкісний 900-сильний кросовер Lamborghini.