Эксклюзив высшего сорта: самые яркие авто последнего шаха Ирана (фото)

Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви был известным ценителем авто. Фокус расскажет о самых ярких моделях из коллекции монарха, среди которых есть настоящие раритеты, созданные по индивидуальному заказу.

Мохаммед Реза Пехлеви был известен роскошным образом жизни и особой любовью к эксклюзивным автомобилям. При жизни последний шах Ирана владел более 140 суперкарами и роскошными авто, причем часть из них создали по его индивидуальному заказу.

Lamborghini Miura — любимое авто шаха Ирана

Состояние шаха Ирана в 70-х превышало миллиард долларов (более $8 миллиардов по современному курсу), поэтому он мог позволить покупать десятки автомобилей каждый год. Сейчас часть из них хранится в музее в Тегеране, другие — в частных коллекциях.

Bugatti Type 57C Van Vooren

Bugatti Type 57C Van Vooren

В 1939 году 20-летний кронпринц Мохаммед Реза Пехлеви женился на принцессе Египта Фавзии. Свадебным подарком от правительства Франции стал кабриолет Bugatti Type 57C с эксклюзивным кузовом от ателье Van Vooren, который напоминал сухопутный дирижабль.

Відео дня

Bugatti оставался в гараже шаха до его эмиграции. После революции 1979 года аятолла Хомейни сначала хотел уничтожить этот шедевр, но потом его убедили продать коллекционное авто всего за 275 долларов. Сейчас кабриолет хранится в музее Петерсена в Калифорнии.

Mercedes 500K Autobahn Kurier

Mercedes 500K Autobahn Kurier Фото: Reddit

Купе Mercedes 500K 1934 года с обтекаемым кузовом Autobahn Kurier — подарок от Адольфа Гитлера, который пытался переманить Иран на свою сторону во время Второй мировой войны. Изготовили всего шесть таких авто с 5,0-литровой компрессорной восьмеркой мощностью 160 сил способных развить 160-170 км/ч. Сейчас Mercedes 500K Autobahn Kurier является экспонатом музея в Тегеране.

Delahaye 135M

Delahaye 135M Ghia Фото: RM Sotheby's

Французское купе Delahaye 135M 1949 года с авангардным кузовом от ателье Ghia создали в единственном экземпляре специально для шаха Ирана. Мохаммед Реза Пехлеви владел им до 1957 года, а затем авто продали пилоту авиакомпании KLM, который вернул его в Европу и продал коллекционеру.

Chrysler K-300

Chrysler K-300 Фото: Chrysler

Особую версию Chrysler 300 1955 года также создало ателье Ghia. Мохаммед Реза Пехлеви заказал авто для своей второй жены — королевы Сораи. Авто внешне напоминало звездолет, а его салон украсили позолотой. Комплектация включала кондиционер, холодильник и проигрыватель пластинок в бардачке. Под капотом установили 6,4-литровый 375-сильный V8, который работал в паре с 3-ступенчатым автоматом.

Mercedes 300 SL

Mercedes 300 SL (справа)

Шах Ирана владел несколькими Mercedes 300 SL — как купе, так и родстерами. Эту модель нередко считают самым первым суперкаром, ведь она развивала 245 км/ч и была самым быстрым авто своего времени. А еще Mercedes 300 SL является первым серийным автомобилем с непосредственным впрыском топлива: благодаря этой технологии 3,0-литровая шестерка развивала 215 сил.

Особенные суперкары Ferrari

Ferrari 410 Superamerica Фото: GOODING&COMPANY

Мохаммед Реза Пехлеви владел двумя эксклюзивными купе Ferrari. Ferrari 410 Superamerica он заказал для королевы Сораи, причем супруги лично приехали в Маранелло, чтобы обсудить детали будущего авто с Энцо Феррари. Суперкар с 5,0-литровым 340-сильным V12 развивал 240 км/ч. После развода Сорая оставила авто у себя (вместе с одним из Mercedes 300 SL). В 2015 году его продали на аукционе за $5 миллионов долларов.

Ferrari 500 Superfast

В 1964 году шах Ирана приобрел одно из 36 купе Ferrari 500 Superfast. Суперкар с 5,0-литровым 400-сильным V12 разгонялся до 290 км/ч и был одним из самых быстрых в мире. Авто шаха Ирана сейчас хранится в тегеранском музее.

Важно

Гуру суперкаров: 128 лет со дня рождения Энцо Феррари (фото)

Maserati 5000 GT

Maserati 5000 GT Фото: Wikipedia

Модель Maserati 5000 GT 1959 года появилась именно благодаря шаху Ирана. Мохаммед Реза Пехлеви предложил главному инженеру Maserati Джулио Альфьери установить гоночный 5,0-литровый V8 мощностью 340 л. с. на серийное авто. Максимальная скорость составила 274 км/ч. Шах приобрел первый экземпляр нового суперкара с кузовом от ателье Touring, а всего изготовили 34 таких купе. Авто шаха Ирана сохранилось до наших дней.

Facel Vega

Facel II Фото: RM Sotheby's

Мохаммед Реза Пехлеви был франкофилом — очень любил французскую культуру. Неудивительно, что когда во Франции начали производить роскошные купе Facel Vega, то он выбрал такое авто. Выбор шаха пал на версию Facel II 1963 года с 6,3-литровым 390-сильным V8 Chrysler и 3-ступенчатым автоматом. Модель могла развивать 240 км/ч, но была очень роскошной и комфортабельной. Среди других ее владельцев — Пабло Пикассо, Фрэнк Синатра и Кристиан Диор.

Bizzarini 5300 GT

Bizzarini 5300 GT

Редкий суперкар Bizzarini 5300 GT был создан группой инженеров, покинувших Ferrari. Выпустили всего 140-150 обтекаемых купе, которые комплектовали 5,4-литровым V8 от Chevrolet Corvette мощностью 365-400 сил.

Mercedes 600

Mercedes 600 Landaulet

Mercedes 600 W100 был символом роскоши и технического прогресса. На нем ездили Леонид Брежнев, Мао Цзэдун, Иосиф Броз Тито, Элвис Пресли, Джек Николсон. У шаха Ирана было сразу три таких авто — два лимузина и парадное ландо с откидной крышей над задними сиденьями. Их укомплектовали кондиционером, телевизором, телефоном, холодильником, сервоприводами сидений, дверей и крышки багажника. Под капот установили 6,3-литровый 250-сильный V8.

Опрос Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года? Опрос открыт до Да, нужно продолжить развитие "зеленого" транспорта в Украине Нет, льготы сокращают поступления в бюджет во время войны Вернуть льготы только для недорогих бюджетных моделей, нулевая растаможка электрических Porsche и Rolls-Royce - это перебор Голосувати

Lamborghini Miura

Lamborghini Miura

Lamborghini Miura — едва ли не самое известное авто шаха Ирана и одно из его любимых. Мохаммед Реза Пехлеви не боялся ездить на 370-сильном суперкаре по заснеженным Альпам и устраивал на нем гонки по перекрытым улицам Тегерана.

Lamborghini Miura SVJ

Позже последний шах Ирана приобрел еще и заряженную Lamborghini Miura SV/J с 4,0-литровым 415-сильным V12, которая может развить 300 км/ч. В 1997 году это купе SV/J купил Николас Кейдж.

Stutz Blackhawk

Stutz Blackhawk

Роскошный Stutz Blackhawk 1971 года — одно из самых экстравагантных авто своего времени. На нем ездила богема — Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Элтон Джон, Аль Пачино, Пол Маккартни. Выпустили примерно 500 таких авто, из которых сразу 12 приобрел Мохаммед Реза Пехлеви. Купе комплектовали огромным 7,5-литровым V8 на 425 сил, а его салон украшали кожей, деревом и золотом. Один из Stutz Blackhawk экспонируется в музее в Тегеране.

Rolls-Royce Camargue

Rolls-Royce Camargue Фото: RM Sotheby's

Шах Ирана имел немало роскошных Rolls-Royce Silver Cloud и Phantom, однако было в его коллекции и особое купе Camargue с нетипичным для марки дизайном от Pininfarina. Таких авто изготовили всего 531.

Важно

Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce: самые яркие авто в Украине за 2025 год (фото)

Maserati Medici

Maserati Medici Фото: Wikipedia

Одним из последних авто шаха Ирана стал Maserati Medici 1976 года. Роскошный 5,2-метровый хэтчбек с рубленым дизайном и 4,9-литровым 320-сильным V8 был концептом для автошоу, однако Мохаммед Реза Пехлеви решил выкупить его в свою коллекцию. Сейчас Maserati Medici хранится в автомузее Гааги.

Ранее Фокус рассказывал об эксклюзивном спортивном авто 30-х, созданном украинцем.

Также мы сообщали, что первый автобус ЛАЗ отметил 70-летие.