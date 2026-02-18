Гуру суперкаров: 128 лет со дня рождения Энцо Феррари (фото)
В этот день 128 лет назад родился Энцо Феррари. В автомобильной истории не так и много фигур, которые могут сравниться с легендарным итальянцем, ведь его красные авто с гарцующим жеребцом на капоте стали эталоном мощности и скорости.
Именно благодаря Энцо Феррари весь мир заговорил о маленькой автомобильной компании из Маранелло, а его вклад в автоспорт невозможно переоценить. Фокус расскажет о легендарном итальянце.
Трудно в это поверить, но сначала жизнь Энцо Феррари вообще не была связана с автомобилями. Родился он 18 февраля 1898 года в семье владельца железнодорожной мастерской. В детстве мечтал стать журналистом или оперным певцом. Однако все изменилось, когда отец повел десятилетнего Энцо на гонки: тот сразу влюбился в них с первого взгляда и решил стать пилотом болида.
Планы юного Энцо прервала война, которая принесла семейную трагедию — на фронте погибли отец и старший брат. Вскоре и его самого призвали в армию, но на фронт он не попал, поскольку заболел "испанкой" и был демобилизован.
В 1918 году юноша пошел трудоустраиваться на завод Fiat, но там ему в грубой форме отказали. Позже Феррари вспоминал, что после этой неудачи проплакал весь вечер.
Впрочем, впоследствии Энцо нашел работу — стал гонщиком в команде CMN. Он показал неплохие, как для начинающего, результаты — финишировал девятым в престижных гонках Targa Florio. Вскоре талантливого новичка заметила команда Alfa Romeo и пригласила в 1920 году к себе. Именно там Феррари раскрыл свой потенциал. В Targa Florio он занял уже второе место, а в 1923 году за рулем Alfa Romeo Р2 выиграл Гран-при в городе Равенна.
Этот триумф не был самым выдающимся в карьере пилота, однако оставил след в его жизни. После гонки к Энцо подошла мать погибшего в Первой мировой войне летчика-аса Франческо Баракка. Она была в восторге от мастерства и мужества Феррари и предложила ему украсить авто гербом ее сына. Так появилась знаменитая эмблема — ставший на дыбы жеребец. Энцо лишь изменил белый фон герба на желтый — цвет его родного города Модена.
За год пилот одержал свою лучшую победу в Кубке Ацербо, опередив немецких асов на Mercedes. Всего же за карьеру Энцо Феррари принял участие в 47 гонках и одержал 15 побед. За это фанат Alfa Romeo Бенито Муссолини наградил гонщика орденом и титулом Комендаторе (командор). С этого времени подчиненные только так и обращались к нему.
В 1929 году Энцо покинул заводскую команду Alfa Romeo и основал Scuderia Ferrari. Со временем он прекратил выступил гонках и занялся исключительно командным менеджментом. Ему повезло: официально Alfa Romeo ушла из гонок и передала все свои болиды. Там решили, что дешевле оказывать техническую поддержку частной команде, чем держать свою собственную.
Комендаторе не подкачал. Пригласив талантливого конструктора двигателей Викторио Яно, он коренным образом модифицировал Alfa Romeo 8С 2300 и создал 180-сильную модель Monza. В начале 30-х годов она была вне конкуренции: одержала 8 побед и несколько призовых мест в 22 гонках. За Scuderia Ferrari выступали такие асы, как Ахилл Варци, Луи Широн и мега-звезда того времени Тацио Нуволари.
Но через три года Alfa Romeo прекратила финансирование команды. Чтобы конкурировать с новейшими немецкими Mercedes и Auto Union, пришлось готовить болиды своими силами. В 1935 году Энцо создал первую собственную модель Alfa Romeo Bimotore, причем оригинальную. Поскольку итальянские моторы были слабее немецких, Феррари установил на болид сразу два двигателя: один впереди, другой сзади. Суммарно они развивали 510 л. с. 16 июля 1935 года Тацио Нуволари за рулем Bimotore установил рекорд скорости на обычном шоссе — 322 км/ч.
Однако Bimotore оказался тяжелым в управлении, поэтому ей на смену пришли одномоторные Alfa Romeo 8С-35 (330 л.с.) и 12С (360-430 л.с.). За рулем 8С-35 Нуволари смог в 1935 году победить сверхмощные Mercedes и Auto Union на их родном автодроме Нюрбургринг.
В 1937 году в Alfa Romeo решили вернуться в гонки. Им удалось прибрать к своим рукам команду Феррари, а его самого понизили до должности спортивного директора. Энцо не стерпел обиды и ушел из команды.
Феррари не сидел, сложа руки, а создал новую команду ААС и в 1940 году презентовал небольшой родстер Тиро 815. Многие исследователи считают именно это авто первым Ferrari. Модель с 1,5-литровой 72-сильной восьмеркой заявили на гонки Mille Miglia и она даже шла на втором месте в классе, однако технические проблемы помешали финишировать на подиуме.
Развитие команды прекратила война. Мастерская Феррари была уничтожена во время бомбежки и пришлось начинать все с начала. В 1947 году он основал в Маранелло собственную компанию Ferrari.
Первенец Ferrari 125 S дебютировал 11 мая 1947 года, а уже через две недели добыл первую победу в гонке в Риме. Конструкция была смелой, ведь спорткар оснастили маленьким 1,5-литровым V12. 118-сильный мотор позволял развивать 170 км/ч.
Следующий шедевр — Ferrari 166 с 2,0-литровым 140-сильным V12. Он выиграл самые престижные итальянские гонки Targa Florio и Mille Miglia, а в 1949 году Луиджи Кинетти и лорд Эдмонд Сельдсон победили на нем и в знаменитой 24-часовой гонке в Ле-Мане.
И пошло-поехало... В 1951 году Фройлен Гонсалез одержал первую победу в "Формуле-1", а уже в следующие два года Альберто Аскари оформил чемпионские титулы за рулем Ferrari 500. "Скудерия" начинает буквально коллекционировать победы.
Первые серийные Ferrari были дорожными версиями гоночных авто. Энцо Феррари как-то признался, что выпускал их только для того, чтобы заработать деньги для гонок. Хотя среди них были настоящие шедевры вроде 340-сильного Ferrari 410 Superamerica, который развивал 260 км/ч.
Первой более-менее массовой моделью марки стала Ferrari 250: с 1953 по 1964 год собрали примерно 2500 авто. Трехлитровый мотор (V12, разумеется) в разных версиях имел мощность от 230 до 300 сил. Самые мощные варианты двигателя устанавливали на родстер Ferrari Testa Rossa, который три раза побеждал в Ле-Мане, и на легендарный Ferrari 250 GTO, трижды выигрывавший чемпионат мира GT.
Однако все эти успехи омрачило одно событие — смерть от болезни 24-летнего сына Энцо Феррари, Дино. Комендаторе замкнулся в себе, реже стал появляться на гонках. В честь сына он назвал линейку легких Ferrari.
Успешная итальянская компания вызвала заинтересованность у мировых авто гигантов. В начале 60-х Ford предложил Энцо продать ее за бешеные деньги — 18 миллионов долларов. Комендаторе отказался, когда узнал, что его отстранят от принятия решений.
Обиженный Генри Форд II начал разработку гоночного Ford GT40, который четыре года подряд (1966-1969 гг.) громил итальянцев в Ле-Мане.
В сегменте серийных авто появились соседи-конкуренты. Энцо Феррари в свое время поссорился с производителем тракторов Феруччо Ламборгини, которому не понравилось качество суперкаров. Конфликт двух сильных личностей привел к появлению бренда Lamborghini.
В 1966 году Lamborghini поразили элегантным среднемоторным суперкаром Miura. Феррари ответил моделью Daytona: ее дизайн так не впечатлял, а двигатель привычно расположили спереди, зато она была быстрее.
Энцо Феррари продолжал активно работать и в преклонном возрасте, даже продав 50% акций компании концерну FIAT. Говорил: "Так лучше — работая без отдыха, не успеваешь думать о смерти".
Лебединой песней Комендаторе стал знаменитый суперкар Ferrari F40 1987 года — первое в мире авто из карбона. 487-сильное купе разгонялось до 324 км/ч и стало самой быстрой серийной моделью в мире.
Энцо Феррари не стало 14 августа 1988 года. Наследство Коммендаторе впечатляет. Он создал успешного прибыльного производителя недешевых суперкаров и золотыми буквами вписал свое имя в историю автоспорта. Под его руководством "Скудерия" получила 9 чемпионских титулов и 8 кубков конструкторов в "Формуле-1", 8 раз выигрывала гонки в Ле-Мане и 7 раз торжествовала в чемпионате мира GT.
