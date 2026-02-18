Гуру суперкаров: 128 лет со дня рождения Энцо Феррари (фото)

В этот день 128 лет назад родился Энцо Феррари. В автомобильной истории не так и много фигур, которые могут сравниться с легендарным итальянцем, ведь его красные авто с гарцующим жеребцом на капоте стали эталоном мощности и скорости.

Именно благодаря Энцо Феррари весь мир заговорил о маленькой автомобильной компании из Маранелло, а его вклад в автоспорт невозможно переоценить. Фокус расскажет о легендарном итальянце.

Логотип Ferrari изначально украшал боевой самолет

Трудно в это поверить, но сначала жизнь Энцо Феррари вообще не была связана с автомобилями. Родился он 18 февраля 1898 года в семье владельца железнодорожной мастерской. В детстве мечтал стать журналистом или оперным певцом. Однако все изменилось, когда отец повел десятилетнего Энцо на гонки: тот сразу влюбился в них с первого взгляда и решил стать пилотом болида.

Энцо Феррари за рулем Alfa Romeo P2, 1924 год Фото: Wikipedia

Планы юного Энцо прервала война, которая принесла семейную трагедию — на фронте погибли отец и старший брат. Вскоре и его самого призвали в армию, но на фронт он не попал, поскольку заболел "испанкой" и был демобилизован.

В 1918 году юноша пошел трудоустраиваться на завод Fiat, но там ему в грубой форме отказали. Позже Феррари вспоминал, что после этой неудачи проплакал весь вечер.

Alfa Romeo Bimotore 1935 года — первое творение Энцо Феррари Фото: Alfa Romeo

Впрочем, впоследствии Энцо нашел работу — стал гонщиком в команде CMN. Он показал неплохие, как для начинающего, результаты — финишировал девятым в престижных гонках Targa Florio. Вскоре талантливого новичка заметила команда Alfa Romeo и пригласила в 1920 году к себе. Именно там Феррари раскрыл свой потенциал. В Targa Florio он занял уже второе место, а в 1923 году за рулем Alfa Romeo Р2 выиграл Гран-при в городе Равенна.

Болид Alfa Romeo 8С-35 принес команде Ferrari знаковую победу на Нюрбургринге Фото: RM Sotheby's

Этот триумф не был самым выдающимся в карьере пилота, однако оставил след в его жизни. После гонки к Энцо подошла мать погибшего в Первой мировой войне летчика-аса Франческо Баракка. Она была в восторге от мастерства и мужества Феррари и предложила ему украсить авто гербом ее сына. Так появилась знаменитая эмблема — ставший на дыбы жеребец. Энцо лишь изменил белый фон герба на желтый — цвет его родного города Модена.

AAC Tipo 815 1940 года Фото: Ferrari

За год пилот одержал свою лучшую победу в Кубке Ацербо, опередив немецких асов на Mercedes. Всего же за карьеру Энцо Феррари принял участие в 47 гонках и одержал 15 побед. За это фанат Alfa Romeo Бенито Муссолини наградил гонщика орденом и титулом Комендаторе (командор). С этого времени подчиненные только так и обращались к нему.

Первый Ferrari 125 S 1947 года Фото: Ferrari

В 1929 году Энцо покинул заводскую команду Alfa Romeo и основал Scuderia Ferrari. Со временем он прекратил выступил гонках и занялся исключительно командным менеджментом. Ему повезло: официально Alfa Romeo ушла из гонок и передала все свои болиды. Там решили, что дешевле оказывать техническую поддержку частной команде, чем держать свою собственную.

Энцо Феррари и его первенец Фото: Wikipedia

Комендаторе не подкачал. Пригласив талантливого конструктора двигателей Викторио Яно, он коренным образом модифицировал Alfa Romeo 8С 2300 и создал 180-сильную модель Monza. В начале 30-х годов она была вне конкуренции: одержала 8 побед и несколько призовых мест в 22 гонках. За Scuderia Ferrari выступали такие асы, как Ахилл Варци, Луи Широн и мега-звезда того времени Тацио Нуволари.

Ferrari 166 принес первые победы в самых престижных гонках Фото: Ferrari

Но через три года Alfa Romeo прекратила финансирование команды. Чтобы конкурировать с новейшими немецкими Mercedes и Auto Union, пришлось готовить болиды своими силами. В 1935 году Энцо создал первую собственную модель Alfa Romeo Bimotore, причем оригинальную. Поскольку итальянские моторы были слабее немецких, Феррари установил на болид сразу два двигателя: один впереди, другой сзади. Суммарно они развивали 510 л. с. 16 июля 1935 года Тацио Нуволари за рулем Bimotore установил рекорд скорости на обычном шоссе — 322 км/ч.

В 1951 году Фройлен Гонсалез одержал первую победу в "Формуле-1" для Ferrari

Однако Bimotore оказался тяжелым в управлении, поэтому ей на смену пришли одномоторные Alfa Romeo 8С-35 (330 л.с.) и 12С (360-430 л.с.). За рулем 8С-35 Нуволари смог в 1935 году победить сверхмощные Mercedes и Auto Union на их родном автодроме Нюрбургринг.

В 1937 году в Alfa Romeo решили вернуться в гонки. Им удалось прибрать к своим рукам команду Феррари, а его самого понизили до должности спортивного директора. Энцо не стерпел обиды и ушел из команды.

Ferrari 500 принес первые два титула в "Формуле-1"

Феррари не сидел, сложа руки, а создал новую команду ААС и в 1940 году презентовал небольшой родстер Тиро 815. Многие исследователи считают именно это авто первым Ferrari. Модель с 1,5-литровой 72-сильной восьмеркой заявили на гонки Mille Miglia и она даже шла на втором месте в классе, однако технические проблемы помешали финишировать на подиуме.

Ferrari 410 Superamerica Фото: Ferrari

Развитие команды прекратила война. Мастерская Феррари была уничтожена во время бомбежки и пришлось начинать все с начала. В 1947 году он основал в Маранелло собственную компанию Ferrari.

Первенец Ferrari 125 S дебютировал 11 мая 1947 года, а уже через две недели добыл первую победу в гонке в Риме. Конструкция была смелой, ведь спорткар оснастили маленьким 1,5-литровым V12. 118-сильный мотор позволял развивать 170 км/ч.

Ferrari 250 стал первой массовой моделью марки Фото: Ferrari

Следующий шедевр — Ferrari 166 с 2,0-литровым 140-сильным V12. Он выиграл самые престижные итальянские гонки Targa Florio и Mille Miglia, а в 1949 году Луиджи Кинетти и лорд Эдмонд Сельдсон победили на нем и в знаменитой 24-часовой гонке в Ле-Мане.

И пошло-поехало... В 1951 году Фройлен Гонсалез одержал первую победу в "Формуле-1", а уже в следующие два года Альберто Аскари оформил чемпионские титулы за рулем Ferrari 500. "Скудерия" начинает буквально коллекционировать победы.

Ferrari 250 GTO и Testa Rossa доминировали в гонке

Первые серийные Ferrari были дорожными версиями гоночных авто. Энцо Феррари как-то признался, что выпускал их только для того, чтобы заработать деньги для гонок. Хотя среди них были настоящие шедевры вроде 340-сильного Ferrari 410 Superamerica, который развивал 260 км/ч.

Первой более-менее массовой моделью марки стала Ferrari 250: с 1953 по 1964 год собрали примерно 2500 авто. Трехлитровый мотор (V12, разумеется) в разных версиях имел мощность от 230 до 300 сил. Самые мощные варианты двигателя устанавливали на родстер Ferrari Testa Rossa, который три раза побеждал в Ле-Мане, и на легендарный Ferrari 250 GTO, трижды выигрывавший чемпионат мира GT.

Ferrari Dino 246 GTS назвали в честь сына Энцо Феррари

Однако все эти успехи омрачило одно событие — смерть от болезни 24-летнего сына Энцо Феррари, Дино. Комендаторе замкнулся в себе, реже стал появляться на гонках. В честь сына он назвал линейку легких Ferrari.

Успешная итальянская компания вызвала заинтересованность у мировых авто гигантов. В начале 60-х Ford предложил Энцо продать ее за бешеные деньги — 18 миллионов долларов. Комендаторе отказался, когда узнал, что его отстранят от принятия решений.

Ferrari уступила Ford в Ле-Мане, но сохранила самостоятельность

Обиженный Генри Форд II начал разработку гоночного Ford GT40, который четыре года подряд (1966-1969 гг.) громил итальянцев в Ле-Мане.

В сегменте серийных авто появились соседи-конкуренты. Энцо Феррари в свое время поссорился с производителем тракторов Феруччо Ламборгини, которому не понравилось качество суперкаров. Конфликт двух сильных личностей привел к появлению бренда Lamborghini.

Ferrari 365 GTB/4 Daytona был самым быстрым авто своего времени

В 1966 году Lamborghini поразили элегантным среднемоторным суперкаром Miura. Феррари ответил моделью Daytona: ее дизайн так не впечатлял, а двигатель привычно расположили спереди, зато она была быстрее.

Энцо Феррари продолжал активно работать и в преклонном возрасте, даже продав 50% акций компании концерну FIAT. Говорил: "Так лучше — работая без отдыха, не успеваешь думать о смерти".

Ferrari F40 стала бессмертной песней Комендаторе Фото: RM Sotheby's

Лебединой песней Комендаторе стал знаменитый суперкар Ferrari F40 1987 года — первое в мире авто из карбона. 487-сильное купе разгонялось до 324 км/ч и стало самой быстрой серийной моделью в мире.

Энцо Феррари и его последнее творение Фото: Ferrari

Энцо Феррари не стало 14 августа 1988 года. Наследство Коммендаторе впечатляет. Он создал успешного прибыльного производителя недешевых суперкаров и золотыми буквами вписал свое имя в историю автоспорта. Под его руководством "Скудерия" получила 9 чемпионских титулов и 8 кубков конструкторов в "Формуле-1", 8 раз выигрывала гонки в Ле-Мане и 7 раз торжествовала в чемпионате мира GT.

