Разработанный создателем iPhone: первый электромобиль Ferrari показали на официальных фото

Опубликованы первые официальные фото Ferrari Luce. Дебютный электрокар марки будет довольно нетипичным.

Первый электромобиль Ferrari презентуют в мае, а его название Luce в переводе с итальянского означает "свет". Об этом сообщается на сайте итальянского автопроизводителя.

На фото показали салон Ferrari Luce. Его разрабатывал бывший стилист Apple Джони Айв, который создавал дизайн MacBook, iPad, первых iPhone и AppleWatch.

Центральная панель электрокара поворачивается Фото: Ferrari

В интерьере сочетаются ретродизайн и современные технологии. В частности, трехспицевый руль выдержан в стиле 50-х годов. На цифровом щитке приборов установлены OLED-приборы под старину с настоящими стрелками.

Поворотная центральная панель дополнена 10-дюймовым дисплеем и переключателями-тумблерами. У задних пассажиров есть отдельный экран, который дублирует показания приборов. Также в отделке использовано немало стекла.

Новый Ferrari Luce — подробности электрокара

Первый электромобиль Ferrari — четырехместный турер длиной примерно 5 метров при колесной базе 2,96 м и массой 2300 кг.

В салоне установлено четыре кресла Фото: Ferrari

Известно, что новый Ferrari Luce оснастят 1000-сильной установкой с четырьмя моторами, которая позволяет стартовать до сотни за 2,5 с и развивать 310 км/ч. Электрокар получит активную подвеску и карбоново-керамические тормоза.

Большая батарея емкостью 122 кВт∙ч обеспечит запас хода более 530 км. Благодаря 800-вольтовой архитектуре электромобиль Ferrari Luce будет поддерживать скоростную зарядку мощностью 350 кВт.

