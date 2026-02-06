Развивает 300 км/ч: Xiaomi готовит самый быстрый электрокроссовер в мире (фото)

Линейку электрокара Xiaomi YU7 2026 пополнит спортивная версия GT. Кроссовер мощностью почти 1000 сил сможет разгоняться до 300 км/ч.

Спортивный электрокроссовер дебютирует до конца первого полугодия. Цена Xiaomi YU7 GT составит примерно 450 000 — 50 000 юаней ($60 000 — 70 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Xiaomi YU7 в исполнении GT получит полноприводную двухмоторную установку мощностью 990 л. с. Его максимальная скорость составит 300 км/ч, а разгон до сотни будет занимать менее 3 с. Это будет самый быстрый в мире электрокроссовер.

Электрокроссовер сможет развивать 300 км/ч Фото: CarNewsChina

Подвеску и рулевое управление авто доработают. Кроме того, электрокар Xiaomi YU7 GT получит эффективные карбоново-керамические тормоза с ярко-красными суппортами. Емкость батареи (ее изготовит CATL) и запас хода пока держат в секрете.

Отличить новый Xiaomi YU7 GT можно по более агрессивным бамперам, обвесу и расширенным колесным аркам. Сзади появился диффузор, а 21-дюймовые литые диски стали стандартными. Кроме того, для авто предложат разнообразный декор, а в салоне установят спортивные сиденья и руль.

Кстати, недавно показали новый Xiaomi SU7 2026 с запасом хода до 900 км.

Также Фокус рассказывал о новом семейном электромобиле от Huawei.