Xiaomi начнет производить в Европе электрические клоны культового итальянского спорткара (фото)

Электрический спорткар SC01 от Xiaomi не просто выйдет на европейский рынок, но и будет выпускаться на территории ЕС. Легкое 429-сильное купе в стиле Lancia Stratos способно разогнаться до сотни за 2,9 с.

Новый Xiaomi SC01 планируют производить в Италии. Всего выпустят 1000 авто для европейского рынка. Эту информацию подтвердил сайту CarNewsChina разработчик электрокара Фэн Сяотун.

Цена SC01 составит примерно 60-62 тысяч евро. Примечательно, что китайский вариант модели более массовый и вдвое дешевле — стоит 229 800 юаней (28 200 евро).

Спорткар очень похож на Lancia Stratos 1974 года

Электрический спорткар SC01 от Xiaomi — подробности и характеристики

Спортивный электромобиль SC01 представили еще в 2022 году и модель уже успела несколько раз сменить название. Это разработка стартапа Фэна Сяотуна Tianjin Gongjiangpai Auto Technology. Корпорация Xiaomi выступила инвестором проекта и вложила в него несколько десятков миллионов долларов.

SC01 — двухместный родстер со съемной крышей, который внешне очень похож на легендарный спорткар Lancia Stratos 1974 года. У него похожий клиновидный силуэт и характерные круглые фонари.

Для Европы соберут 1000 электромобилей

Размеры Xiaomi SC01:

длина — 4106 мм;

ширина — 1830 мм;

высота — 1170 мм;

колесная база — 2503 мм.

В конструкции спорткара использовали карбон, алюминий и магний, поэтому он весит всего 1365 кг. Для снижения массы салон отделали легкой алькантарой.

Салон SC01 украсили алькантарой

Электрический спорткар Xiaomi в китайской спецификации оснащен 429-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с. С батареей емкостью 60 кВт∙ч запас хода составляет 500 км.

