Xiaomi начнет производить в Европе электрические клоны культового итальянского спорткара (фото)
Электрический спорткар SC01 от Xiaomi не просто выйдет на европейский рынок, но и будет выпускаться на территории ЕС. Легкое 429-сильное купе в стиле Lancia Stratos способно разогнаться до сотни за 2,9 с.
Новый Xiaomi SC01 планируют производить в Италии. Всего выпустят 1000 авто для европейского рынка. Эту информацию подтвердил сайту CarNewsChina разработчик электрокара Фэн Сяотун.
Цена SC01 составит примерно 60-62 тысяч евро. Примечательно, что китайский вариант модели более массовый и вдвое дешевле — стоит 229 800 юаней (28 200 евро).
Электрический спорткар SC01 от Xiaomi — подробности и характеристики
Спортивный электромобиль SC01 представили еще в 2022 году и модель уже успела несколько раз сменить название. Это разработка стартапа Фэна Сяотуна Tianjin Gongjiangpai Auto Technology. Корпорация Xiaomi выступила инвестором проекта и вложила в него несколько десятков миллионов долларов.
SC01 — двухместный родстер со съемной крышей, который внешне очень похож на легендарный спорткар Lancia Stratos 1974 года. У него похожий клиновидный силуэт и характерные круглые фонари.
Размеры Xiaomi SC01:
- длина — 4106 мм;
- ширина — 1830 мм;
- высота — 1170 мм;
- колесная база — 2503 мм.
В конструкции спорткара использовали карбон, алюминий и магний, поэтому он весит всего 1365 кг. Для снижения массы салон отделали легкой алькантарой.
Электрический спорткар Xiaomi в китайской спецификации оснащен 429-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с. С батареей емкостью 60 кВт∙ч запас хода составляет 500 км.
Кстати, недавно презентовали новый электромобиль Xiaomi SU7 с запасом хода 900 км.
Также Фокус рассказывал о флагманском электрокаре Toyota.