Xiaomi почне виробляти в Європі електричні клони культового італійського спорткара (фото)

Електричний спорткар SC01 на від Xiaomi не просто вийде на європейський ринок, а й випускатиметься на території ЄС. Легке 429-сильне купе в стилі Lancia Stratos здатне розігнатися до сотні за 2,9 с.

Новий Xiaomi SC01 планують виробляти в Італії. Усього випустять 1000 авто для європейського ринку. Цю інформацію підтвердив сайту CarNewsChina розробник електрокара Фен Сяотун.

Ціна SC01 складе приблизно 60-62 тисяч євро. Примітно, що китайський варіант моделі масовіший та удвічі дешевший — коштує 229 800 юанів (28 200 євро).

Спорткар дуже схожий на Lancia Stratos 1974 року

Електричний спорткар SC01 від Xiaomi — подробиці та характеристики

Спортивний електромобіль SC01 представили ще у 2022 році і модель уже встигла кілька разів змінити назву. Це розробка стартапу Фена Сяотуна Tianjin Gongjiangpai Auto Technology. Корпорація Xiaomi виступила інвестором проєкту та вклала в нього кількадесят мільйонів доларів.

SC01 — двомісний родстер зі знімним дахом, який зовні дуже схожий на легендарний спорткар Lancia Stratos 1974 року. У нього схожий клиноподібний силует і характерні круглі ліхтарі.

Для Європи зберугть 1000 електромобілів

Розміри Xiaomi SC01:

довжина – 4106 мм;

ширина – 1830 мм;

висота – 1170 мм;

колісна база – 2503 мм.

У конструкції спорткара використали карбон, алюміній і магній, тому він важить лише 1365 кг. Для зниження маси салон оздобили легкою алькантарою.

Салон SC01 оздобили алькантарою

Електричний спорткар Xiaomi у китайській специфікації оснащений 429-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с. Із батареєю ємністю 60 кВт∙год запас ходу становить 500 км.

