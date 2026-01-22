Xiaomi почне виробляти в Європі електричні клони культового італійського спорткара (фото)
Електричний спорткар SC01 на від Xiaomi не просто вийде на європейський ринок, а й випускатиметься на території ЄС. Легке 429-сильне купе в стилі Lancia Stratos здатне розігнатися до сотні за 2,9 с.
Новий Xiaomi SC01 планують виробляти в Італії. Усього випустять 1000 авто для європейського ринку. Цю інформацію підтвердив сайту CarNewsChina розробник електрокара Фен Сяотун.
Ціна SC01 складе приблизно 60-62 тисяч євро. Примітно, що китайський варіант моделі масовіший та удвічі дешевший — коштує 229 800 юанів (28 200 євро).
Електричний спорткар SC01 від Xiaomi — подробиці та характеристики
Спортивний електромобіль SC01 представили ще у 2022 році і модель уже встигла кілька разів змінити назву. Це розробка стартапу Фена Сяотуна Tianjin Gongjiangpai Auto Technology. Корпорація Xiaomi виступила інвестором проєкту та вклала в нього кількадесят мільйонів доларів.
SC01 — двомісний родстер зі знімним дахом, який зовні дуже схожий на легендарний спорткар Lancia Stratos 1974 року. У нього схожий клиноподібний силует і характерні круглі ліхтарі.
Розміри Xiaomi SC01:
- довжина – 4106 мм;
- ширина – 1830 мм;
- висота – 1170 мм;
- колісна база – 2503 мм.
У конструкції спорткара використали карбон, алюміній і магній, тому він важить лише 1365 кг. Для зниження маси салон оздобили легкою алькантарою.
Електричний спорткар Xiaomi у китайській специфікації оснащений 429-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с. Із батареєю ємністю 60 кВт∙год запас ходу становить 500 км.
До речі, нещодавно презентували новий електромобіль Xiaomi SU7 із запасом ходу 900 км.
Також Фокус розповідав про флагманський електрокар Toyota.