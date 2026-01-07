Запас хода — 900 км: презентован новый электрокар Xiaomi SU7 2026 (фото)

Презентован новый Xiaomi SU7 2026. Электромобиль стал мощнее, а его запас хода вырос и достиг 900 км.

Xiaomi обновила своего первенца SU7 спустя два года после презентации. Его продажи стартуют в апреле, однако заказать электрокар в Китае можно уже сейчас. Цена Xiaomi SU7 2026 несколько выросла и стартует с 229 900 юаней ($32 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый электромобиль Xiaomi SU7 фактически не изменился внешне — его выдают разве что иные 20-дюймовые диски. Впрочем, аэродинамику авто улучшили и снизили коэффициент лобового сопротивления до 0,21.

Электрокару увеличили мощность и запас хода Фото: Xiaomi

Наиболее заметное изменение в салоне — несколько иначе руль. Также расширена комплектация по безопасности: во всех Xiaomi SU7 2026 теперь 9 подушек и лидар системы полуавтономного движения.

Основное внимание уделили силовым установкам. Базовый заднеприводный электромобиль Xiaomi SU7 теперь 320-сильный, а его запас хода составляет 720 км со стандартной батареей и 902 км — с увеличенной.

Мощность полноприводного варианта Max выросла до 690 л. с., а запас хода — до 835 км. Топовый спортивный электромобиль Xiaomi SU7 Ultra на 1500 сил обновят позже.

В салоне изменили руль Фото: Xiaomi

Кроме того, новое 897-вольтовое электрооборудование ускорило скорость зарядки. Теперь добавить 670 км запаса хода можно всего за 15 минут. Также доработали пневмоподвеску и увеличили жесткость кузова.

