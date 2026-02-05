Ожидается в Украине: рассекречен электрокар от Huawei с запасом хода до 1250 км (фото)

Линейку Avatr 06 пополнит стильный универсал. Семейный электромобиль предложат в версиях мощностью до 590 сил.

Новый Avatr 06T дебютирует до конца первого квартала, однако первые официальные фото электрокара уже опубликовали. Подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.

Avatr 06T предложат в версиях мощностью до 590 сил Фото: Huawei

Электромобиль Avatr является совместной разработкой Changan и Huawei. Конкурентами универсала будут Zeekr 007GT и Nio ET5T.

4,9-метровое авто отличается стремительным дизайном с изогнутой крышей, высокой оконной линией и большим спойлером. В анфас оно идентично седану Avatr 06. Кроме того, универсал уже получил обычные дверные ручки, ведь выдвижные в Китае запретили. Вместо зеркал — камеры.

Универсал отличается обтекаемым силуэтом Фото: Huawei

Салон Avatr 06T не показали, однако известно, что он будет повторять интерьер седана. Это значит, что установят приплюснутый руль, тоненький экран на всю ширину передней панели и большой центральный тачскрин. Для авто готовят новую версию мультимедийной системы Huawei Harmony OS.

Силовые установки также позаимствуют у седана. Новый Avatr 06T предложат в 338-сильной заднеприводной и 590-сильной полноприводной модификациях с батареей емкостью 72,9 кВт∙ч. Запас хода составит 650 и 600 км, соответственно.

В салоне установят приплюснутый руль и экран на всю ширину передней панели Фото: Huawei

Кроме того, будет доступен 310-сильный вариант с бензиновым генератором (EREV). Его будут выпускать с батареями на 31,7 и 45 кВт∙ч. В электрическом режиме такой универсал Avatr 06T сможет проезжать 230-330 км, а общий запас хода на бензине и электротяге — 1190-1250 км.

Универсал имеет шансы появиться на нашем рынке, ведь электромобили Avatr с 2025 года официально представлены в Украине и седан Avatr 06 уже продается.

Также Фокус рассказывал о новом флагманском электрокроссовере MG.