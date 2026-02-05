Ожидается в Украине: рассекречен электрокар от Huawei с запасом хода до 1250 км (фото)
Линейку Avatr 06 пополнит стильный универсал. Семейный электромобиль предложат в версиях мощностью до 590 сил.
Новый Avatr 06T дебютирует до конца первого квартала, однако первые официальные фото электрокара уже опубликовали. Подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.
Электромобиль Avatr является совместной разработкой Changan и Huawei. Конкурентами универсала будут Zeekr 007GT и Nio ET5T.
4,9-метровое авто отличается стремительным дизайном с изогнутой крышей, высокой оконной линией и большим спойлером. В анфас оно идентично седану Avatr 06. Кроме того, универсал уже получил обычные дверные ручки, ведь выдвижные в Китае запретили. Вместо зеркал — камеры.
Салон Avatr 06T не показали, однако известно, что он будет повторять интерьер седана. Это значит, что установят приплюснутый руль, тоненький экран на всю ширину передней панели и большой центральный тачскрин. Для авто готовят новую версию мультимедийной системы Huawei Harmony OS.
Силовые установки также позаимствуют у седана. Новый Avatr 06T предложат в 338-сильной заднеприводной и 590-сильной полноприводной модификациях с батареей емкостью 72,9 кВт∙ч. Запас хода составит 650 и 600 км, соответственно.
Кроме того, будет доступен 310-сильный вариант с бензиновым генератором (EREV). Его будут выпускать с батареями на 31,7 и 45 кВт∙ч. В электрическом режиме такой универсал Avatr 06T сможет проезжать 230-330 км, а общий запас хода на бензине и электротяге — 1190-1250 км.
Универсал имеет шансы появиться на нашем рынке, ведь электромобили Avatr с 2025 года официально представлены в Украине и седан Avatr 06 уже продается.
