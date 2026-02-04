Новый флагман: на европейский рынок выходит семейный электрокроссовер MG (фото)

Новый MG S6 EV поступает в продажу в Европе. Электрический семейный кроссовер просторный, богато оснащен и имеет запас хода до 530 км.

Кроссовер MG S6 EV — новый флагманский электромобиль марки на европейском рынке. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Запас хода электрокроссовера достигает 530 км Фото: MG

Новый MG S6 EV — 4,7-метровый семейный электрокроссовер с обтекаемым дизайном и просторным салоном. У него два багажника: задний объемом 674-1910 л и передний 124-литровый. Авто получило цифровой щиток приборов и 12,8-дюймовый тачскрин.

Электрокроссовер богато оснащен Фото: MG

Электромобиль MG S6 EV на европейском рынке доступен в одной богато оснащенной версии Luxury с 20-дюймовыми дисками, панорамной крышей, навигацией, двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, парктроником, электроприводом кресел первого ряда, вентиляцией передних и подогревом всех сидений.

Новый MG S6 EV предлагают в заднеприводной 245 сильной версии за 45 348 евро и полноприводном варианте на 362 сил (48 348 евро). Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 и 5,1 с, соответственно. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Объем заднего багажника составляет 674-1910 л Фото: MG

Обе версии оснащены батареей емкостью 77 кВт∙ч. Запас хода составляет 530 км с задним приводом и 485 км — с полным.

Кстати, в этом году новый MG S6 EV ожидается и в Украине. Об этом Фокусу сообщили представители официального импортера MG.

Также мы рассказывали о новом рамном внедорожнике MG Rakan, который является дешевой альтернативой Toyota Prado.