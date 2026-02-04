Новий флагман: на європейський ринок виходить сімейний електрокросовер MG (фото)

Новий MG S6 EV надходить у продаж в Європі. Електричний сімейний кросовер просторий, багато оснащений та має запас ходу до 530 км.

Кросовер MG S6 EV — новий флагманський електромобіль марки на європейському ринку. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Запас ходу електрокросовера сягає 530 км Фото: MG

Новий MG S6 EV — 4,7-метровий сімейний електрокросовер із обтічним дизайном і просторим салоном. У нього два багажника: задній об'ємом 674-1910 л та передній 124-літровий. Авто отримало цифровий щиток приладів та 12,8-дюймовий тачскрін.

Електрокросовер багато оснащений Фото: MG

Електромобіль MG S6 EV на європейському ринку доступний в одній багато оснащеній версії Luxury з 20-дюймовими дисками, панорамним дахом, навігацією, двозонним клімат-контролем, камерами кругового огляду, парктроніком, електроприводом крісел першого ряду, вентиляцією передніх та підігрівом усіх сидінь.

Новий MG S6 EV пропонують у задньопривідній 245 сильній версії за 45 348 євро та повнопривідному варіанті на 362 сил (48 348 євро). Розгін до 100 км/год займає 7,3 і 5,1 с, відповідно. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Об'єм заднього багажника становить 674-1910 л Фото: MG

Обидві версії оснащені батареєю ємністю 77 кВт∙год. Запас ходу становить 530 км із заднім приводом і 485 км — із повним.

До речі, цьогоріч новий MG S6 EV очікується і в Україні. Про це Фокусу повідомили представники офіційного імпортера MG.

