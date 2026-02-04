MG презентувала недорогого конкурента Toyota Prado із тяговитим дизелем (фото)

Представлено новий позашляховик MG Rakan. Доступна рамна модель багато оснащена та має 250-сильний турбодизель.

Новий MG Rakan презентували на Близькому Сході і саме там невдовзі стартують продажі моделі. Про це повідомляється на сторінці автовиробника у Facebook.

Рамний позашляховик MG Rakan — модернізована версія моделі Majestor. На окремих ринках авто збереже стару назву. Це недорога альтернатива Toyota Land Cruiser Prado, яка дещо більша за розмірами.

Авто отримало 250-сильний турбодизель Фото: MG

Габарити MG Rakan 2026:

довжина — 5046 мм;

ширина — 2016 мм;

висота — 1876 мм;

колісна база — 2950 мм.

Позашляховик багато оснащений Фото: MG

MG Rakan вирізняється брутальним рубаним дизайном із широкою решіткою радіатора та вираженими крилами. У нього дворівнева діодна оптика та масивний пластиковий обвіс.

Доступні версії на 5 і 7 місць Фото: MG

Салон MG Rakan оздоблений шкірою. Авто отримало цифровий щиток приладів та великий 12,3-дюймовий тачскрін мультимедіа. Модель випускатимуть у версіях на 5 та 7 місць. Об’єм багажника становить 343 л з трьома рядами сидінь, 1350 л – з двома і 2382 л – з одним.

Комплектація MG Rakan доволі багата — панорамний дах, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, акустика JBL із 12 динаміками, камери кругового огляду, електропривід, вентиляція і масаж сидінь.

Фото: MG

Новий MG Rakan дебютує з 2,0-літровим турбодизелем на 250 к. с. та 500 Нм, хоча пізніше для окремих країн можуть додати дешевшу 218-сильну версію цього двигуна. Стандартними є 8-ступінчастий автомат і повний привід зі знижувальною передачею.

