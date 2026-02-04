MG представила недорогого конкурента Toyota Prado с тяговитым дизелем (фото)

Представлен новый внедорожник MG Rakan. Доступная рамная модель богато оснащена и имеет 250-сильный турбодизель.

Новый MG Rakan презентовали на Ближнем Востоке и именно там вскоре стартуют продажи модели. Об этом сообщается на странице автопроизводителя в Facebook.

Рамный внедорожник MG Rakan — модернизированная версия модели Majestor. На отдельных рынках авто сохранит старое название. Это недорогая альтернатива Toyota Land Cruiser Prado, которая несколько больше по размерам.

Авто получило 250-сильный турбодизель Фото: MG

Габариты MG Rakan 2026:

длина — 5046 мм;

ширина — 2016 мм;

высота — 1876 мм;

колесная база — 2950 мм.

Внедорожник богато оснащен Фото: MG

MG Rakan отличается брутальным рубленым дизайном с широкой решеткой радиатора и выраженными крыльями. У него двухуровневая диодная оптика и массивный пластиковый обвес.

Відео дня

Доступны версии на 5 и 7 мест Фото: MG

Салон MG Rakan отделан кожей. Авто получило цифровой щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин мультимедиа. Модель будет выпускаться в версиях на 5 и 7 мест. Объем багажника составляет 343 л с тремя рядами сидений, 1350 л — с двумя и 2382 л — с одним.

Важно

Запас хода — более 500 км: новый электромобиль MG4 рассекретили до презентации (фото)

Комплектация MG Rakan довольно богатая — панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, акустика JBL с 12 динамиками, камеры кругового обзора, электропривод, вентиляция и массаж сидений.

Фото: MG

Новый MG Rakan дебютирует с 2,0-литровым турбодизелем на 250 л.с. и 500 Нм, хотя позже для отдельных стран могут добавить более дешевую 218-сильную версию этого двигателя. Стандартными являются 8-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей.

Ранее Фокус писал о доступном семейном кроссовере от MG и General Motors за $13 000.

Также мы рассказывали о новом Suzuki Jimny 2026 года.