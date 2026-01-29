Запас хода — более 500 км: новый электромобиль MG4 рассекретили до презентации (фото)

Доступный электромобиль MG4 пройдет обновление. Хэтчбек получит более современный салон, а его запас хода достигнет 530 км.

Новый MG4 2026 дебютирует в ближайшее время, однако его фото и подробности уже попали в сеть. Об этом сообщает издание Auto Express.

Электрокар MG4 2026 не изменится внешне и сохранит рубленый дизайн. Основные изменения произойдут внутри. В частности, в салоне установят более крупные экраны: 10,25-дюймовый цифровой щиток приборов и 12,8-дюймовый тачскрин. Кроме того, заменят центральную консоль и ряд переключателей.

В салоне заменили дисплеи и центральную консоль

Силовые установки хэтчбека также претерпят изменения. Базовый электромобиль MG4 2026 получит 190-сильный мотор и литий-железо-фосфатную батарею (LFP) емкостью 64 кВт∙ч, а его запас хода составит 467 км по циклу WLTP.

Версия Extended Range будет иметь 245-сильный мотор и батарею типа NMC на 77 кВт∙ч, а запас хода составит 530 км. Быстрая зарядка мощностью 140 кВт на 80% будет занимать 29 минут.

Запас хода MG4 возрастет

Спортивный MG4 XPower сохранит 435-сильную полноприводную установку и батарею NMC емкостью 64 кВт∙ч, однако его запас хода несколько возрастет — до 405 км.

Примечательно, что параллельно с хэтчбеком в Европе будет продаваться и новый MG4, который выпускается с твердотельной батареей.

Также Фокус рассказывал о семейном кроссовере от MG и General Motors за $13 000.