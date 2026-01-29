Запас ходу — понад 500 км: новий електромобіль MG4 розсекретили до презентації (фото)

Доступний електромобіль MG4 пройде оновлення. Хетчбек отримає сучасніший салон, а його запас ходу сягне 530 км.

Новий MG4 2026 дебютує найближчим часом, проте його фото та подробиці вже потрапили в мережу. Про це повідомляє видання Auto Express.

Електрокар MG4 2026 не зміниться зовні та збереже рубаний дизайн. Основні зміни відбудуться усередині. Зокрема, у салоні встановлять більші екрани: 10,25-дюймовий цифровий щиток приладів та 12,8-дюймовий тачскрін. Крім того, замінять центральну консоль та низку перемикачів.

У салоні замінили дисплеї і центральну консоль

Силові установки хетчбека також зазнають змін. Базовий електромобіль MG4 2026 отримає 190-сильний мотор та літій-залізо-фосфатну батарею (LFP) ємністю 64 кВт∙год, а його запас ходу складе 467 км за циклом WLTP.

Відео дня

Важливо

680 сил і запас ходу 810 км: дебютував новий електрокросовер Volvo EX60 (фото, відео)

Версія Extended Range матиме 245-сильний мотор та батарею типу NMC на 77 кВт∙год, а запас ходу становитиме 530 км. Швидка зарядка потужністю 140 кВт на 80% займатиме 29 хвилин.

Запас ходу MG4 зросте

Спортивний MG4 XPower збереже 435-сильну повнопривідну установку та батарею NMC ємністю 64 кВт∙год, проте його запас ходу дещо зросте — до 405 км.

Примітно, що паралельно з хетчбеком в Європі продаватиметься і новий MG4, який випускають із твердотілою батареєю.

Також Фокус розповідав про сімейний кросовер від MG і General Motors за $13 000.