Очікується в Україні: розсекречено електрокар від Huawei із запасом ходу до 1250 км (фото)

Лінійку Avatr 06 поповнить стильний універсал. Сімейний електромобіль запропонують у версіях потужністю до 590 сил.

Новий Avatr 06T дебютує до кінця першого кварталу, проте перші офіційні фото електрокара вже опублікували. Подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

Avatr 06T запропонують у версіях потужністю до 590 сил Фото: Huawei

Електромобіль Avatr є спільною розробкою Changan і Huawei. Конкурентами універсала будуть Zeekr 007GT та Nio ET5T.

4,9-метрове авто вирізняється стрімким дизайном із вигнутим дахом, високою віконною лінією та чималим спойлером. В анфас воно ідентичне седану Avatr 06. Крім того, універсал уже отримав звичайні дверні ручки, адже висувні в Китаї заборонили. Замість дзеркал — камери.

Універсал вирізняється обтічним силуетом Фото: Huawei

Салон Avatr 06T не показали, проте відомо, що він повторюватиме інтер'єр седана. Це значить, що встановлять приплюснуте кермо, тоненький екран на всю ширину передньої панелі та великий центральний тачскрін. Для авто готують нову версію мультимедійної системи Huawei Harmony OS.

Відео дня

Важливо

Запас ходу — 1150 км: в Україні з'явився електрифікований мінівен від JAC і Huawei (фото)

Силові установки також запозичать у седана. Новий Avatr 06T запропонують у 338-сильній задньопривідній та 590-сильній повнопривідній модифікаціях із батареєю ємністю 72,9 кВт∙год. Запас ходу складе 650 і 600 км, відповідно.

У салоні встановлять приплюснуте кермо та екран на всю ширину передньої панелі Фото: Huawei

Крім того, буде доступний 310-сильний варіант із бензиновим генератором (EREV). Його випускатимуть із батареями на 31,7 та 45 кВт∙год. В електричному режимі такий універсал Avatr 06T зможе проїжджати 230-330 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1190-1250 км.

Універсал має шанси з'явитися на нашому ринку, адже електромобілі Avatr із 2025 року офіційно представлені в Україні і седан Avatr 06 уже продається.

Також Фокус розповідав про новий флагманський електрокросовер MG.