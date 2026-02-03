Небезпечна функція: популярна "фішка" електромобілів Tesla тепер під забороною

Висувні дверні ручки авто з електроприводом, які популяризувала Tesla, починають забороняти. Через їх конструкцію загинули люди.

Першою країною, де заборонили повністю електричні дверні ручки авто, став Китай. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Заборона набере чинності з 1 січня 2027 року та стосуватиметься лише електрокарів, проте для нових моделей авто, які вже пройшли сертифікацію, зроблять виключення і дадуть два роки на зміну конструкції.

У Китаї зобов'язали встановлювати механічні дверні ручки Фото: CarNewsChina

Нові правила прописують, що дверні ручки авто на китайському ринку повинні мати механічний привід. Зовні вони повинні бути доповнені виїмкою на дверях розміром щонайменше 60 на 20 мм, а всередині має бути вказівник на ручку розміром мінімум 10 на 7 мм.

Нові правила продиктовані міркуваннями безпеки. Зафіксовано низку випадків, коли електромобілі після ДТП не могли відкрити, оскільки їх ручки з електроприводом не працювали. Це навіть призвело до жертв: заблоковані в авто люди згоріли або ж не дочекалися своєчасної медичної допомоги.

Можливість заборони електричних дверних ручок розглядають і в США. Причиною стали як ДТП, так і несправності авто. Зокрема, у двох випадках у салоні Tesla через зламаний електропривід виявилися заблоковані діти і батькам довелося вибивати скло, аби їх визволити.

Tesla Model S популяризувала електричні дверні ручки Фото: Tesla

Нагадаємо, що електричні висувні ручки дверей авто популяризувала саме Tesla. Електромобіль Tesla Model S 2012 року став першою масовою моделлю з цією функцією. Дверні ручки з електроприводом найчастіше використовують саме на електрокарах, оскільки вони покращують аеродинаміку та дозволяють збільшити запас ходу.

