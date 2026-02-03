Небезпечна функція: популярна "фішка" електромобілів Tesla тепер під забороною
Висувні дверні ручки авто з електроприводом, які популяризувала Tesla, починають забороняти. Через їх конструкцію загинули люди.
Першою країною, де заборонили повністю електричні дверні ручки авто, став Китай. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Заборона набере чинності з 1 січня 2027 року та стосуватиметься лише електрокарів, проте для нових моделей авто, які вже пройшли сертифікацію, зроблять виключення і дадуть два роки на зміну конструкції.
Нові правила прописують, що дверні ручки авто на китайському ринку повинні мати механічний привід. Зовні вони повинні бути доповнені виїмкою на дверях розміром щонайменше 60 на 20 мм, а всередині має бути вказівник на ручку розміром мінімум 10 на 7 мм.
Нові правила продиктовані міркуваннями безпеки. Зафіксовано низку випадків, коли електромобілі після ДТП не могли відкрити, оскільки їх ручки з електроприводом не працювали. Це навіть призвело до жертв: заблоковані в авто люди згоріли або ж не дочекалися своєчасної медичної допомоги.
Можливість заборони електричних дверних ручок розглядають і в США. Причиною стали як ДТП, так і несправності авто. Зокрема, у двох випадках у салоні Tesla через зламаний електропривід виявилися заблоковані діти і батькам довелося вибивати скло, аби їх визволити.
Нагадаємо, що електричні висувні ручки дверей авто популяризувала саме Tesla. Електромобіль Tesla Model S 2012 року став першою масовою моделлю з цією функцією. Дверні ручки з електроприводом найчастіше використовують саме на електрокарах, оскільки вони покращують аеродинаміку та дозволяють збільшити запас ходу.
