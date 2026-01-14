Захистять у ДТП: експерти назвали найбезпечніші нові автомобілі (фото)
Визначено найбезпечніші автомобілі 2025 року. До рейтингу потрапили шість нових моделей різних класів.
Найбезпечніші автомобілі визначили спеціалісти організації EuroNCAP, яка відповідає за європейські краш-тести. Про це повідомляється на її сайті.
Саме результати краш-тестів лягли в основу рейтингу EuroNCAP — експерти відібрали моделі, які отримали найвищі оцінки. Примітно, що серед них переважають електрокари.
Найбезпечніше авто 2025 року — новий Mercedes CLA, який має найвищий загальний бал. Крім того, він продемонстрував найкращі захист дорослих пасажирів та безпеку для пішоходів (по 93%).
Разом із тим, Polestar 3, Smart #5, Tesla Model 3 та Model Y показали високий рівень захисту дітей (93%). Електрокари Tesla відзначили за електронні системи безпеки (92%).
Найбезпечніші автомобілі 2025 року:
- компактні сімейні авто — Mercedes CLA;
- міські авто — Mini Cooper E;
- великі сімейні авто — Tesla Model 3;
- компактні кросовери — Tesla Model Y;
- великі кросовери — Smart #5;
- преміальні авто — Polestar 3.
У EuroNCAP відзначають, що загалом рівень безпеки сучасних авто зростає і навіть новачки на ринку на кшталт Leapmotor демонструють непогані результати.
До речі, новий Mercedes CLA отримав нагороду і як краще авто року в Європі.
Також Фокус розповідав про найкращі авто року для жінок.