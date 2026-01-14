Захистять у ДТП: експерти назвали найбезпечніші нові автомобілі (фото)

Визначено найбезпечніші автомобілі 2025 року. До рейтингу потрапили шість нових моделей різних класів.

Найбезпечніші автомобілі визначили спеціалісти організації EuroNCAP, яка відповідає за європейські краш-тести. Про це повідомляється на її сайті.

Polestar 3 демонструє високий рівень захисту дітей Фото: Polestar

Саме результати краш-тестів лягли в основу рейтингу EuroNCAP — експерти відібрали моделі, які отримали найвищі оцінки. Примітно, що серед них переважають електрокари.

Найбезпечніше авто 2025 року — новий Mercedes CLA, який має найвищий загальний бал. Крім того, він продемонстрував найкращі захист дорослих пасажирів та безпеку для пішоходів (по 93%).

Електрокари Tesla відзначили за електронні системи безпеки Фото: Motor Trend

Разом із тим, Polestar 3, Smart #5, Tesla Model 3 та Model Y показали високий рівень захисту дітей (93%). Електрокари Tesla відзначили за електронні системи безпеки (92%).

Найбезпечніші автомобілі 2025 року:

компактні сімейні авто — Mercedes CLA;

міські авто — Mini Cooper E;

великі сімейні авто — Tesla Model 3;

компактні кросовери — Tesla Model Y;

великі кросовери — Smart #5;

преміальні авто — Polestar 3.

У EuroNCAP відзначають, що загалом рівень безпеки сучасних авто зростає і навіть новачки на ринку на кшталт Leapmotor демонструють непогані результати.

До речі, новий Mercedes CLA отримав нагороду і як краще авто року в Європі.

Також Фокус розповідав про найкращі авто року для жінок.