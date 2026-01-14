Защитят в ДТП: эксперты назвали самые безопасные новые автомобили (фото)

Определены самые безопасные автомобили 2025 года. В рейтинг попали шесть новых моделей разных классов.

Самые безопасные автомобили определили специалисты организации EuroNCAP, которая отвечает за европейские краш-тесты. Об этом сообщается на ее сайте.

Polestar 3 демонстрирует высокий уровень защиты детей Фото: Polestar

Именно результаты краш-тестов легли в основу рейтинга EuroNCAP — эксперты отобрали модели, получившие самые высокие оценки. Примечательно, что среди них преобладают электрокары.

Самое безопасное авто 2025 года — новый Mercedes CLA, который имеет самый высокий общий балл. Кроме того, он продемонстрировал лучшие защиту взрослых пассажиров и безопасность для пешеходов (по 93%).

Электрокары Tesla отметили за электронные системы безопасности Фото: Motor Trend

Вместе с тем, Polestar 3, Smart #5, Tesla Model 3 и Model Y показали высокий уровень защиты детей (93%). Электрокары Tesla отметили за электронные системы безопасности (92%).

Самые безопасные автомобили 2025 года:

компактные семейные авто — Mercedes CLA;

городские авто — Mini Cooper E;

большие семейные авто — Tesla Model 3;

компактные кроссоверы — Tesla Model Y;

большие кроссоверы — Smart #5;

премиальные авто — Polestar 3.

В EuroNCAP отмечают, что в целом уровень безопасности современных авто растет и даже новички на рынке вроде Leapmotor демонстрируют неплохие результаты.

Кстати, новый Mercedes CLA получил награду и как лучшее авто года в Европе.

