Защитят в ДТП: эксперты назвали самые безопасные новые автомобили (фото)
Определены самые безопасные автомобили 2025 года. В рейтинг попали шесть новых моделей разных классов.
Самые безопасные автомобили определили специалисты организации EuroNCAP, которая отвечает за европейские краш-тесты. Об этом сообщается на ее сайте.
Именно результаты краш-тестов легли в основу рейтинга EuroNCAP — эксперты отобрали модели, получившие самые высокие оценки. Примечательно, что среди них преобладают электрокары.
Самое безопасное авто 2025 года — новый Mercedes CLA, который имеет самый высокий общий балл. Кроме того, он продемонстрировал лучшие защиту взрослых пассажиров и безопасность для пешеходов (по 93%).
Вместе с тем, Polestar 3, Smart #5, Tesla Model 3 и Model Y показали высокий уровень защиты детей (93%). Электрокары Tesla отметили за электронные системы безопасности (92%).
Самые безопасные автомобили 2025 года:
- компактные семейные авто — Mercedes CLA;
- городские авто — Mini Cooper E;
- большие семейные авто — Tesla Model 3;
- компактные кроссоверы — Tesla Model Y;
- большие кроссоверы — Smart #5;
- премиальные авто — Polestar 3.
В EuroNCAP отмечают, что в целом уровень безопасности современных авто растет и даже новички на рынке вроде Leapmotor демонстрируют неплохие результаты.
Кстати, новый Mercedes CLA получил награду и как лучшее авто года в Европе.
Также Фокус рассказывал о лучших авто года для женщин.