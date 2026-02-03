Опасная функция: популярная "фишка" электромобилей Tesla теперь под запретом
Выдвижные дверные ручки авто с электроприводом, которые популяризировала Tesla, начинают запрещать. Из-за их конструкции погибли люди.
Первой страной, где запретили полностью электрические дверные ручки авто, стал Китай. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Запрет вступит в силу с 1 января 2027 года и будет касаться только электрокаров, однако для новых моделей авто, которые уже прошли сертификацию, сделают исключение и дадут два года на изменение конструкции.
Новые правила прописывают, что дверные ручки авто на китайском рынке должны иметь механический привод. Снаружи они должны быть дополнены выемкой на двери размером не менее 60 на 20 мм, а внутри должен быть указатель на ручку размером минимум 10 на 7 мм.
Новые правила продиктованы соображениями безопасности. Зафиксирован ряд случаев, когда электромобили после ДТП не могли открыть, поскольку их ручки с электроприводом не работали. Это даже привело к жертвам: заблокированные в авто люди сгорели или же не дождались своевременной медицинской помощи.
Возможность запрета электрических дверных ручек рассматривают и в США. Причиной стали как ДТП, так и неисправности авто. В частности, в двух случаях в салоне Tesla из-за сломанного электропривода оказались заблокированы дети и родителям пришлось выбивать стекло, чтобы их вызволить.
Напомним, что электрические выдвижные ручки дверей авто популяризировала именно Tesla. Электромобиль Tesla Model S 2012 года стал первой массовой моделью с этой функцией. Дверные ручки с электроприводом чаще всего используют именно на электрокарах, поскольку они улучшают аэродинамику и позволяют увеличить запас хода.
