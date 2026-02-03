Опасная функция: популярная "фишка" электромобилей Tesla теперь под запретом

Выдвижные дверные ручки авто с электроприводом, которые популяризировала Tesla, начинают запрещать. Из-за их конструкции погибли люди.

Первой страной, где запретили полностью электрические дверные ручки авто, стал Китай. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запрет вступит в силу с 1 января 2027 года и будет касаться только электрокаров, однако для новых моделей авто, которые уже прошли сертификацию, сделают исключение и дадут два года на изменение конструкции.

В Китае обязали устанавливать механические дверные ручки Фото: CarNewsChina

Новые правила прописывают, что дверные ручки авто на китайском рынке должны иметь механический привод. Снаружи они должны быть дополнены выемкой на двери размером не менее 60 на 20 мм, а внутри должен быть указатель на ручку размером минимум 10 на 7 мм.

Новые правила продиктованы соображениями безопасности. Зафиксирован ряд случаев, когда электромобили после ДТП не могли открыть, поскольку их ручки с электроприводом не работали. Это даже привело к жертвам: заблокированные в авто люди сгорели или же не дождались своевременной медицинской помощи.

Відео дня

Важно

Во всем виноваты роботы: Tesla отказывается от моделей, которые сделали ее всемирно известной

Возможность запрета электрических дверных ручек рассматривают и в США. Причиной стали как ДТП, так и неисправности авто. В частности, в двух случаях в салоне Tesla из-за сломанного электропривода оказались заблокированы дети и родителям пришлось выбивать стекло, чтобы их вызволить.

Tesla Model S популяризировала электрические дверные ручки Фото: Tesla

Напомним, что электрические выдвижные ручки дверей авто популяризировала именно Tesla. Электромобиль Tesla Model S 2012 года стал первой массовой моделью с этой функцией. Дверные ручки с электроприводом чаще всего используют именно на электрокарах, поскольку они улучшают аэродинамику и позволяют увеличить запас хода.

Ранее Фокус рассказывал о самых безопасных новых автомобилях на рынке.

Также мы писали, что в РФ сплагиатили дизайн Tesla Cybertruck.