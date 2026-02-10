Розроблений творцем iPhone: перший електромобіль Ferrari показали на офіційних фото

Опубліковано перші офіційні фото Ferrari Luce. Дебютний електрокар марки буде доволі нетиповим.

Перший електромобіль Ferrari презентують у травні, а його назва Luce в перекладі з італійської значить "світло". Про це повідомляється на сайті італійського автовиробника.

На фото показали салон Ferrari Luce. Його розробляв колишній стиліст Apple Джоні Айв, який створював дизайн MacBook, iPad, перших iPhone та AppleWatch.

Центральна панель електрокара повертається Фото: Ferrari

В інтер’єрі поєднуються ретродизайн та сучасні технології. Зокрема, триспицеве кермо витримане у стилі 50-х років. На цифровому щитку приладів встановлені OLED-прилади під старовину зі справжніми стрілками.

Поворотна центральна панель доповнена 10-дюймовим дисплеєм та перемикачами-тумблерами. У задніх пасажирів є окремий екран, який дублює покази приладів. Також в оздобленні використано чимало скла.

Новий Ferrari Luce – подробиці електрокара

Перший електромобіль Ferrari – чотиримісний турер завдовжки приблизно 5 метрів при колісній базі 2,96 м та масою 2300 кг.

У салоні встановлено чотири крісла Фото: Ferrari

Відомо, що новий Ferrari Luce оснастять 1000-сильною установкою з чотирма моторами, яка дозволяє стартувати до сотні за 2,5 с і розвивати 310 км/год. Електрокар отримає активну підвіску та карбоново-керамічні гальма.

Велика батарея ємністю 122 кВт∙год забезпечить запас ходу понад 530 км. Завдяки 800-вольтній архітектурі електромобіль Ferrari Luce підтримуватиме швидкісну зарядку потужністю 350 кВт.

