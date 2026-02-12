Мировой рекордсмен из Львова: первому автобусу ЛАЗ исполнилось 70 лет (фото)

70 лет назад, 12 февраля 1956 года, презентовали первый автобус ЛАЗ-695. Это самая массовая модель в мире, которая даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.

ЛАЗ-695 — самый первый и самый успешный автобус из Львова. О знаковой модели рассказали на сайте Auto-Consulting.

Серийный ЛАЗ-695

Львовский завод не сразу перешел к производству автобусов. Сначала он выпускал фургоны и автокраны и даже производил экспериментальные электромобили ЛАЗ-750.

Городской автобус ЛАЗ-695 "Львов" начали разрабатывать в середине 50-х годов. Конструкторы изучали импортные модели вроде Magirus-Deutz O3500H, однако о копировании речь не идет.

Модернизированный ЛАЗ-695Б

Для своего времени ЛАЗ-695 "Львов" имел довольно прогрессивную конструкцию с двигателем сзади и рессорно-пружинной подвеской. Он был более вместительным, чем предшественник ЗИС-155 и при этом весил на 90 кг меньше. В 1958 году автобус отметили медалью на международной выставке в Брюсселе.

Междугородний ЛАЗ-697 Фото: Тарас Брязгунов

Массовое производство модели стартовало в середине 1957 года, а уже вскоре выпустили улучшенный ЛАЗ-695Б с пневмоприводом дверей. Появился и туристический междугородний автобус ЛАЗ-697.

ЛАЗ-695Н Фото: Wikipedia

С 1976 года выпускался обновленный ЛАЗ-695Н с измененной передней частью, который стал самым массовым вариантом. Его сейчас можно встретить на украинских дорогах. Производство модели прекратили в 2003 году и она попала в Книгу рекордов Гиннеса, как долгожитель — ни один автобус не выпускался на протяжении 47 лет.

Этот ЛАЗ обслуживал участников Олимпийских игр Фото: Тарас Брязгунов

Всего собрано более 350 000 ЛАЗ-695 и 697. Их экспортировали в 49 стран мира и даже космонавтов на Байконуре и участников Олимпийских игр обслуживали автобусы ЛАЗ.

