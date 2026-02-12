Світовий рекордсмен зі Львова: першому автобусу ЛАЗ виповнилося 70 років (фото)

70 років тому, 12 лютого 1956 року, презентували перший автобус ЛАЗ-695. Це наймасовіша модель у світі, яка навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

ЛАЗ-695 — найперший та найуспішніший автобус зі Львова. Про знакову модель розповіли на сайті Auto-Consulting.

Серійний ЛАЗ-695

Львівський завод не одразу перейшов до виробництва автобусів. Спочатку він випускав фургони та автокрани і навіть виробляв експериментальні електромобілі ЛАЗ-750.

Міський автобус ЛАЗ-695 "Львів" почали розробляти в середині 50-х років. Конструктори вивчали імпортні моделі на кшталт Magirus-Deutz O3500H, проте про копіювання мова не йде.

Модернізований ЛАЗ-695Б

Для свого часу ЛАЗ-695 "Львів" мав доволі прогресивну конструкцію із двигуном ззаду та ресорно-пружинною підвіскою. Він був більш містким, аніж попередник ЗІС-155 та при цьому важив на 90 кг менше. У 1958 році автобус відзначили медаллю на міжнародній виставці в Брюсселі.

Міжміський ЛАЗ-697 Фото: Тарас Брязгунов

Масове виробництво моделі стартувало у середині 1957 року, а уже невдовзі випустили покращений ЛАЗ-695Б із пневмоприводом дверей. З'явився і туристичний міжміський автобус ЛАЗ-697.

ЛАЗ-695Н Фото: Wikipedia

Із 1976 року виготовляли оновлений ЛАЗ-695Н зі зміненою передньою частиною, який став наймасовішим варіантом. Його зараз можна зустріти на українських дорогах. Виробництво моделі припинили в 2003 році і вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса, як довгожитель — жоден автобус не випускали упродовж 47 років.

Цей ЛАЗ обслуговував учасників Олімпійських ігор Фото: Тарас Брязгунов

Усього зібрано понад 350 000 ЛАЗ-695 та 697. Їх експортували в 49 країн світу і навіть космонавтів на Байконурі та учасників Олімпійських ігор обслуговували автобуси ЛАЗ.

