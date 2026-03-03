Ексклюзив найвищого ґатунку: найяскравіші авто останнього шаха Ірану (фото)

Шах Ірану Мохаммед Реза Пехлеві був знаним поціновувачем авто. Фокус розповість про найяскравіші моделі з колекції монарха, серед яких є справжні раритети, створені за індивідуальним замовленням.

Мохаммед Реза Пехлеві був відомий розкішним способом життя та особливою любов’ю до ексклюзивних автомобілів. За життя останній шах Ірану володів понад 140 суперкарами та розкішними авто, причому частину з них створили за його індивідуальним замовленням.

Lamborghini Miura — улюблене авто шаха Ірану

Статки шаха Ірану в 70-х перевищували мільярд доларів (понад $8 мільярдів за сучасним курсом), тому він міг дозволити купувати десятки автомобілів щороку. Зараз частина з них зберігається в музеї в Тегерані, інші — у приватних колекціях.

Bugatti Type 57C Van Vooren

Bugatti Type 57C Van Vooren

У 1939 році 20-річний кронпринц Мохаммед Реза Пехлеві одружився з принцесою Єгипту Фавзією. Весільним подарунком від уряду Франції став кабріолет Bugatti Type 57C із ексклюзивним кузовом від ательє Van Vooren, який нагадував сухопутний дирижабль.

Bugatti залишався в гаражі шаха до його еміграції. Після революції 1979 року аятола Хомейні спочатку хотів знищити цей шедевр, але потім його переконали продати колекційне авто усього за 275 доларів. Зараз кабріолет зберігається в музеї Петерсена в Каліфорнії.

Mercedes 500K Autobahn Kurier

Mercedes 500K Autobahn Kurier Фото: Reddit

Купе Mercedes 500K 1934 року з обтічним кузовом Autobahn Kurier – подарунок від Адольфа Гітлера, який намагався переманити Іран на свій бік під час Другої світової війни. Виготовили лише шість таких авто з 5,0-літровою компресорною вісімкою потужністю 160 сил здатних розвинути 160-170 км/год. Зараз Mercedes 500K Autobahn Kurier є експонатом музею в Тегерані.

Delahaye 135M

Delahaye 135M Ghia Фото: RM Sotheby's

Французьке купе Delahaye 135M 1949 року з авангардним кузовом від ательє Ghia створили в єдиному екземплярі спеціально для шаха Ірана. Мохаммед Реза Пехлеві володів ним до 1957 року, а потім авто продали пілоту авіакомпанії KLM, який повернув його Європу та продав колекціонеру.

Chrysler K-300

Chrysler K-300 Фото: Chrysler

Особливу версію Chrysler 300 1955 року також створило ательє Ghia. Мохаммед Реза Пехлеві замовив авто для своєї другої дружини – королеви Сораї. Авто зовні нагадувало зореліт, а його салон оздобили позолотою. Комплектація включала кондиціонер, холодильник та програвач платівок у бардачку. Під капотом встановили 6,4-літровий 375-сильний V8, який працював у парі з 3-ступінчастим автоматом.

Mercedes 300 SL

Mercedes 300 SL (праворуч)

Шах Ірану володів кількома Mercedes 300 SL – як купе, так і родстерами. Цю модель нерідко вважають найпершим суперкаром, адже вона розвивала 245 км/год і була найшвидшим авто свого часу. А ще Mercedes 300 SL є першим серійним автомобілем з безпосереднім впорскуванням пального: завдяки цій технології 3,0-літрова шістка розвивала 215 сил.

Особливі суперкари Ferrari

Ferrari 410 Superamerica Фото: GOODING&COMPANY

Мохаммед Реза Пехлеві володів двома ексклюзивними купе Ferrari. Ferrari 410 Superamerica він замовив для королеви Сораї, причому подружжя особисто приїхало до Маранелло, аби обговорити деталі майбутнього авто з Енцо Феррарі. Суперкар із 5,0-літровим 340-сильним V12 розвивав 240 км/год. Після розлучення Сорая залишила авто у себе(разом із одним із Mercedes 300 SL). У 2015 році його продали на аукціоні за $5 мільйонів.

Ferrari 500 Superfast

У 1964 році шах Ірану придбав одне з 36 купе Ferrari 500 Superfast. Суперкар з 5,0-літровим 400-сильним V12 розганявся до 290 км/год і був одним із найшвидшим у світі. Авто шаха Ірану зараз зберігається в тегеранському музеї.

Maserati 5000 GT

Maserati 5000 GT Фото: Wikipedia

Модель Maserati 5000 GT 1959 року з’явилася саме завдяки шаху Ірану. Мохаммед Реза Пехлеві запропонував головному інженеру Maserati Джуліо Альф’єрі встановити гоночний 5,0-літровий V8 потужністю 340 к. с. на серійне авто. Максимальна швидкість склала 274 км/год. Шах придбав перший екземпляр нового суперкара з кузовом від ательє Touring, а всього виготовили 34 таких купе. Авто шаха Ірану збереглося до наших днів.

Facel Vega

Facel II Фото: RM Sotheby's

Мохаммед Реза Пехлеві був франкофілом – дуже любив французьку культуру. Не дивно, що коли у Франції почали виготовляти розкішні купе Facel Vega, то він обрав таке авто. Вибір шаха пав на версію Facel II 1963 року з 6,3-літровим 390-сильним V8 Chrysler та 3-ступінчастим автоматом. Модель могла розвивати 240 км/год, але була дуже розкішною і комфортабельною. Серед інших її власників – Пабло Пікассо, Френк Сінатра та Крістіан Діор.

Bizzarini 5300 GT

Bizzarini 5300 GT

Рідкісний суперкар Bizzarini 5300 GT був створений групою інженерів, які покинули Ferrari. Випустили всього 140-150 обтічних купе, які комплектували 5,4-літровим V8 від Chevrolet Corvette потужністю 365-400 сил.

Mercedes 600

Mercedes 600 Landaulet

Mercedes 600 W100 був символом розкоші та технічного прогресу. На ньому їздили Леонід Брежнєв, Мао Цзедун, Йосипа Броз Тіто, Елвіс Преслі, Джек Ніколсон. У шаха Ірана було одразу три таких авто – два лімузини та парадне ландо з відкидним дахом над задніми сидіннями. Їх укомплектували кондиціонером, телевізором, телефоном, холодильником, сервоприводамии сидінь, дверей та кришки багажника. Під капот встановили 6,3-літровий 250-сильний V8.

Lamborghini Miura

Lamborghini Miura

Lamborghini Miura – чи не найвідоміше авто шаха Ірана та одне з його улюблених. Мохаммед Реза Пехлеві не боявся їздити на 370-сильному суперкарі засніженими Альпами та влаштовував на ньому перегони перекритими вулицями Тегерану.

Lamborghini Miura SVJ

Пізніше останній шах Ірану придбав ще й заряджену Lamborghini Miura SV/J із 4,0-літровим 415-сильним V12, яка може розвинути 300 км/год. У 1997 році це купе SV/J купив Ніколас Кейдж.

Stutz Blackhawk

Stutz Blackhawk

Розкішний Stutz Blackhawk 1971 року – одне з найекстравагантніших авто свого часу. На ньому їздила богема – Елвіс Преслі, Френк Сінатра, Ельтон Джон, Аль Пачіно, Пол МакКартні. Випустили приблизно 500 таких авто, із яких одразу 12 придбав Мохаммед Реза Пехлеві. Купе комплектували величезним 7,5-літровим V8 на 425 сил, а його салон прикрашали шкірою, деревом і золотом. Один із Stutz Blackhawk експонують в музеї в Тегерані.

Rolls-Royce Camargue

Фото: RM Sotheby's

Шах Ірану мав чимало розкішних Rolls-Royce Silver Cloud та Phantom, проте було в його колекції й особливе купе Camargue з нетиповим для марки дизайном від Pininfarina. Таких авто виготовили лише 531.

Maserati Medici

Maserati Medici Фото: Wikipedia

Одним із останніх авто шаха Ірану став Maserati Medici 1976 року. Розкішний 5,2-метровий хетчбек із рубаним дизайном і 4,9-літровим 320-сильним V8 був концептом для автошоу, проте Мохаммед Реза Пехлеві вирішив викупити його у свою колекцію. Зараз Maserati Medici зберігається автомузеї Гааги.

