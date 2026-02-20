Створений українським графом: копію знаменитого спорткара 30-х продають за $400 000 (фото)

У США на аукціон виставлено копію Packard Twelve 1934 року. Хоча це не автентичне авто, за нього планують отримати до 400 000 доларів.

Сучасна копія Packard Twelve коштує на рівні нового суперкара Ferrari 296 GTB, оскільки дуже точно відтворює оригінал, який у кілька разів дорожчий. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Копія відтворює авто, створене українцем Олексієм Сахновським Фото: RM Sotheby's

Цей Packard Twelve вирізняється ексклюзивним кузовом фаетон від ательє LeBaron, дизайн якого розробив українець — граф Олексій Сахновський. Його батько був нащадком Павла Полуботка та Миколи Гоголя, а мати – онукою цукрозаводчика Терещенка.

Packard Twelve відтворили до найменших деталей Фото: RM Sotheby's

Олексій Сахновський емігрував після революції 1917 року і став відомим дизайнером у США. Він одним із перших почав запроваджувати стрімкий аеродинамічний стиль. Про інші роботи українського дизайнера можна дізнатися зі статті Фокусу.

Створений Сахновським фаетон Packard Twelve LeBaron вирізняється елегантним обтічним дизайном із довгим капотом. Його "фішкою" є два лобових скла — окремо для передніх та задніх сидінь.

"Фішкою" авто є два лобових скла Фото: RM Sotheby's

Усього випустили лише п'ять оригінальних фаетонів Packard Twelve LeBaron і зараз ціна такого авто становить кілька мільйонів доларів. Утім, у 1987 році американський реставратор Фран Роксас збудував п'ять точних копій. Їх виготовили на шасі оригінальних Packard Twelve 1934 року та оснастили автентичними 7,3-літровими V12 на 160 сил. Максимальна швидкість становить 161 км/год.

Під капотом встановлено 7,3-літровий V12 Фото: RM Sotheby's

Копія Packard Twelve зберігалася у приватній колекції, а її пробіг становить лише 850 км. Хоча авто не оригінальне, воно отримувало нагороди на ретрошоу.

До речі, в Іспанії відроджують знаменитий суперкар 50-х, створений Олексієм Сахновським. Свого часу він був найшвидшим у світі.

Також Фокус розповідав, що в ЄС виставили на продаж за 50 000 євро унікальний український мотоцикл КМЗ 50-х.