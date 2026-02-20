Созданный украинским графом: копию знаменитого спорткара 30-х продают за $400 000 (фото)

В США на аукцион выставлена копия Packard Twelve 1934 года. Хотя это не аутентичное авто, за него планируют получить до 400 000 долларов.

Современная копия Packard Twelve стоит на уровне нового суперкара Ferrari 296 GTB, поскольку очень точно воспроизводит оригинал, который в несколько раз дороже. Об авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Копия воспроизводит авто, созданное украинцем Алексеем Сахновским Фото: RM Sotheby's

Этот Packard Twelve отличается эксклюзивным кузовом фаэтон от ателье LeBaron, дизайн которого разработал украинец — граф Алексей Сахновский. Его отец был потомком Павла Полуботка и Николая Гоголя, а мать — внучкой сахарозаводчика Терещенко.

Packard Twelve воссоздали до мельчайших деталей Фото: RM Sotheby's

Алексей Сахновский эмигрировал после революции 1917 года и стал известным дизайнером в США. Он одним из первых начал внедрять стремительный аэродинамический стиль. О других работах украинского дизайнера можно узнать из статьи Фокуса.

Созданный Сахновским фаэтон Packard Twelve LeBaron отличается элегантным обтекаемым дизайном с длинным капотом. Его "фишкой" являются два лобовых стекла — отдельно для передних и задних сидений.

"Фишкой" авто являются два лобовых стекла Фото: RM Sotheby's

Всего выпустили всего пять оригинальных фаэтонов Packard Twelve LeBaron и сейчас цена такого авто составляет несколько миллионов долларов. Впрочем, в 1987 году американский реставратор Фран Роксас построил пять точных копий. Их изготовили на шасси оригинальных Packard Twelve 1934 года и оснастили аутентичными 7,3-литровыми V12 на 160 сил. Максимальная скорость составляет 161 км/ч.

Под капотом установлен 7,3-литровый V12 Фото: RM Sotheby's

Копия Packard Twelve хранилась в частной коллекции, а ее пробег составляет всего 850 км. Хотя авто не оригинальное, оно получало награды на ретрошоу.

Кстати, в Испании возрождают знаменитый суперкар 50-х, созданный Алексеем Сахновским. В свое время он был самым быстрым в мире.

Также Фокус рассказывал, что в ЕС выставили на продажу за 50 000 евро уникальный украинский мотоцикл КМЗ 50-х.