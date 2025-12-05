Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Сын нашел отцовский Lamborghini спустя 50 лет после продажи (видео)

Lamborghini Miura S
Lamborghini Miura вернули американцу спустя 50 лет | Фото: скриншот / YouTube

Американец Джон Темерян вернул своему отцу суперкар Lamborghini Miura, который тот продал в 70-х. Раритетное авто обнаружили случайно.

Джон Темерян решил выкупить Lamborghini Miura S своего отца и вернуть его в семейную коллекцию. О находке рассказали сайте Autoevolution.

Джон Темерян из Майами является известным американским коллекционером и дилером классических авто, а его отец с юных лет проявил талант механика и ремонтировал суперкары. На восстановленном Lamborghini Miura 1971 года он ездил еще студентом, но в середине 70-х продал авто.

Lamborghini Miura 1971
Раритетное авто случайно обнаружили в Калифорнии
Фото: скриншот / YouTube

Машина исчезла из поля зрения коллекционеров, но недавно подчиненный Джона Темеряна случайно обнаружил ее в Калифорнии. Оказалось, что выпущено всего одно купе Lamborghini Miura S в такой комбинации цветов — с оранжевым кузовом и черным кожаным салоном. К тому же, отец Джона узнал сигнализацию, которую в свое время поставил на это авто.

Відео дня
Важно
Механик 53 года назад купил авто за 1200 долларов: сейчас оно стоит $1,3 миллиона (фото)
Механик 53 года назад купил авто за 1200 долларов: сейчас оно стоит $1,3 миллиона (фото)

Суперкар Lamborghini Miura более 20 лет не выезжал на дороги. На его кузове видны незначительные повреждения, которые нетрудно устранить. Авто полностью оригинальное.

салон ламборгини миура
Суперкар неплохо сохранился
Фото: скриншот / YouTube

Lamborghini Miura S оснащен 4,0-литровым 370-сильным V12. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 285 км/ч. Цена Lamborghini Miura сейчас стартует с миллиона долларов.

Кстати, недавно в Украине на огороде обнаружили культовый BMW M3 E30.

Также Фокус рассказывал о новейших скоростных суперкарах Toyota.