Сын нашел отцовский Lamborghini спустя 50 лет после продажи (видео)

Американец Джон Темерян вернул своему отцу суперкар Lamborghini Miura, который тот продал в 70-х. Раритетное авто обнаружили случайно.

Джон Темерян решил выкупить Lamborghini Miura S своего отца и вернуть его в семейную коллекцию. О находке рассказали сайте Autoevolution.

Джон Темерян из Майами является известным американским коллекционером и дилером классических авто, а его отец с юных лет проявил талант механика и ремонтировал суперкары. На восстановленном Lamborghini Miura 1971 года он ездил еще студентом, но в середине 70-х продал авто.

Раритетное авто случайно обнаружили в Калифорнии Фото: скриншот / YouTube

Машина исчезла из поля зрения коллекционеров, но недавно подчиненный Джона Темеряна случайно обнаружил ее в Калифорнии. Оказалось, что выпущено всего одно купе Lamborghini Miura S в такой комбинации цветов — с оранжевым кузовом и черным кожаным салоном. К тому же, отец Джона узнал сигнализацию, которую в свое время поставил на это авто.

Відео дня

Важно

Механик 53 года назад купил авто за 1200 долларов: сейчас оно стоит $1,3 миллиона (фото)

Суперкар Lamborghini Miura более 20 лет не выезжал на дороги. На его кузове видны незначительные повреждения, которые нетрудно устранить. Авто полностью оригинальное.

Суперкар неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Lamborghini Miura S оснащен 4,0-литровым 370-сильным V12. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 285 км/ч. Цена Lamborghini Miura сейчас стартует с миллиона долларов.

Кстати, недавно в Украине на огороде обнаружили культовый BMW M3 E30.

Также Фокус рассказывал о новейших скоростных суперкарах Toyota.