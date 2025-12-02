Механик 53 года назад купил авто за 1200 долларов: сейчас оно стоит $1,3 миллиона (фото)

Британец Джон Уильямс приобрел подержанный Aston Martin DB5 Vantage в 1972 году. За полвека его авто подорожало в более чем в тысячу раз.

Пенсионер Джон Уильямс из Великобритании уже более полувека владеет настоящим сокровищем. Его купе Aston Martin DB5 1965 года оценили в более чем миллион фунтов стерлингов ($1,32 миллиона). Об этом рассказывает сайт Autoevolution.

После 45 лет простоя авто нуждалось в длительной реставрации Фото: Aston Martin

В 1972 году 18-летний сварщик и механик на СТО из Уэльса Джон Уильямс решил купить Aston Martin DB5 с пробегом. Семилетнее авто обошлось ему всего в 900 фунтов стерлингов ($1200). По современному курсу это примерно 9200 долларов.

Пять лет спустя британцу предложили выгодную работу на Ближнем Востоке и он был вынужден оставить Aston Martin DB5 Vantage в гараже. Там авто простояло до 2022 года.

В Aston Martin взялись восстановить спорткар Фото: Aston Martin

За 45 лет с Aston Martin слезла краска, а местами авто заржавело. Джону Уильямсу неоднократно предлагали продать Aston Martin, но он захотел восстановить авто.

Британец смог заработать денег и стать владельцем СТО. Он обратился в подразделение Aston Martin Works, чтобы там отреставрировали DB5.

Спортивное авто восстановили до идеального состояния Фото: Aston Martin

Работы длились три года и 2500 часов. Теперь спорткар Aston Martin DB5 Vantage — как новый. Несмотря на стоимость более миллиона фунтов стерлингов британец не собирается продавать любимое авто.

Высокая цена Aston Martin DB5 обусловлена культовым статусом модели, которая стала авто Джеймса Бонда, и ее редкостью. Всего выпустили всего 1022 этих авто, из них только 39 — в заряженном исполнении Vantage как у Джона Уильямса.

Aston Martin DB5 Vantage оснащен более мощной 325-сильной шестеркой Фото: Aston Martin

Главная особенность Aston Martin DB5 Vantage — более мощная 4,0-литровая шестерка на 325 сил. Она позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 с и развивать 240 км/ч.

