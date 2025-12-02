Механік 53 роки тому купив авто за 1200 доларів: зараз воно коштує $1,3 мільйона (фото)

Британець Джон Вільямс придбав уживаний Aston Martin DB5 Vantage у 1972 році. За пів сторіччя його авто подорожчало у більш ніж у тисячу разів.

Пенсіонер Джон Вільямс із Великої Британії вже понад пів сторіччя володіє справжнім скарбом. Його купе Aston Martin DB5 1965 року оцінили в понад мільйон фунтів стерлінгів ($1,32 мільйона). Про це розповідає сайт Autoevolution.

Після 45 років простою авто потребувало тривалої реставрації Фото: Aston Martin

У 1972 році 18-річний зварювальник і механік на СТО з Уельсу Джон Вільямс вирішив купити Aston Martin DB5 з пробігом. Семирічне авто обійшлося йому всього в 900 фунтів стерлінгів ($1200). За сучасним курсом це приблизно 9200 доларів.

П’ять років по тому британцю запропонували вигідну роботу на Близькому Сході й він був змушений залишити Aston Martin DB5 Vantage у гаражі. Там авто простояло до 2022 року.

В Aston Martin взялися відновити спорткар Фото: Aston Martin

За 45 років з Aston Martin злізла фарба, а місцями авто заіржавіло. Джону Вільямсу неодноразово пропонували продати Aston Martin, але він захотів відновити авто.

Британець зміг заробити грошей і стати власником СТО. Він звернувся до підрозділу Aston Martin Works, аби там відреставрували DB5.

Спортивне авто відновили до ідеального стану Фото: Aston Martin

Роботи тривали три роки і 2500 годин. Тепер спорткар Aston Martin DB5 Vantage – як новий. Попри вартість понад мільйон фунтів стерлінгів британець не збирається продавати улюблене авто.

Висока ціна Aston Martin DB5 обумовлена культовим статусом моделі, яка стала авто Джеймса Бонда, та її рідкістю. Усього випустили лише 1022 цих авто, із них тільки 39 – у зарядженому виконанні Vantage як у Джона Вільямса.

Aston Martin DB5 Vantage оснащений потужнішою 325-сильною шісткою Фото: Aston Martin

Головна особливість Aston Martin DB5 Vantage – потужніша 4,0-літрова шістка на 325 сил. Вона дозволяє розганятися до 100 км/год за 6,5 с і розвивати 240 км/год.

