Син знайшов батьківський Lamborghini через 50 років після продажу (відео)

Американець Джон Темерян повернув своєму батькові суперкар Lamborghini Miura, який той продав у 70-х. Раритетне авто виявили випадково.

Джон Темерян вирішив викупити Lamborghini Miura S свого батька та повернути його в родинну колекцію. Про знахідку розповіли сайті Autoevolution.

Джон Темерян із Маямі є відомим американським колекціонером та дилером класичних авто, а його батько із юних років проявив талант механіка і ремонтував суперкари. На відновленому Lamborghini Miura 1971 року він їздив ще студентом, але в середині 70-х продав авто.

Раритетне авто випадково виявили в Каліфорнії Фото: скриншот / YouTube

Машина зникла з поля зору колекціонерів, але нещодавно підлеглий Джона Темеряна випадково виявив її в Каліфорнії. Виявилося, що випущено лише одне купе Lamborghini Miura S у такій комбінації кольорів – з помаранчевим кузовом та чорним шкіряним салоном. До того ж, батько Джона упізнав сигналізацію, яку свого часу поставив на це авто.

Суперкар Lamborghini Miura понад 20 років не виїжджав на дороги. На його кузові видно незначні пошкодження, які неважко усунути. Авто повністю оригінальне.

Суперкар непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Lamborghini Miura S оснащений 4,0-літровим 370-сильним V12. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути 285 км/год. Ціна Lamborghini Miura зараз стартує з мільйона доларів.

