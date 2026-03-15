Найкрасивіше авто у світі відзначає 65-річчя: історія легендарної моделі (фото)

Сьогодні своє 65-річчя відзначає легендарний Jaguar E-Type. Фокус розповість про модель, яка стала символом епохи і якою захоплювався сам Енцо Феррарі.

Як правило спортивні моделі недешеві та виготовляються у невеликими партіями. Утім, Jaguar E-Type зруйнував цей стереотип, адже одне з найшвидших авто свого часу було відносно недорогим та масовим.

Прототип Jaguar E2A 1960 року Фото: Jaguar

Історія Jaguar E-Type почалася наприкінці 50-х, коли керівник британської компанії сері Вільям Лайонс задумався над створенням наступника успішного сімейства XK. За основу взяли уславлений гоночний Jaguar D-Type, який тричі вигравав у Ле-Мані.

СЕО Jaguar Вільям Лайонс презентує Jaguar E-Type на Женевському автошоу 1961 року Фото: Jaguar

У D-Type запозичили інноваційний несучий кузов типу монокок, який забезпечує високу міцність при невеликій масі. Крім того, Jaguar D-Type став донором рядної шістки та дискових гальм на всіх колесах.

Кабріолет Jaguar E-Type OTC Фото: Jaguar

Зовнішність Jaguar E-Type – творіння не стиліста, а колишнього авіаконструктора сера Малкольма Сейра. При розробці авто він, передусім, застосував принципи аеродинаміки, проте спорткар вийшов стильним і елегантним.

Ексклюзив найвищого ґатунку: найяскравіші авто останнього шаха Ірану (фото)

Нову модель вирішили назвати E-Type: її позиціонували, як наступника Jaguar D-Type, адже в латинському алфавіті літера "E" йде після "D". У 1960 році виготовили прототипи Jaguar Е1А та Е2А.

Купе Jaguar E-Type FHC Фото: Jaguar

Прем'єра Jaguar E-Type відбулася 15 березня 1961 року на Женевському автосалоні, причому автомобілі добиралися у Швейцарію своїм ходом, подолавши майже 1000 км за 11 годин. Елегантні двомісні купе FHC і кабріолет OTC захопили публіку витонченими формами і навіть сам Енцо Феррарі, захоплено заявив: "Це найкрасивіший автомобіль усіх часів!" За час виставки нова модель зібрала 500 замовлень.

Салон оздобили шкірою Фото: Jaguar

Новий Jaguar E-Type виявився не лише стильним, але й швидким. 3,8-літровий двигун потужністю 265 к. с. розганяв його до 240 км/год та дозволяв розганятися до 100 км/год за 7,1 с.

Авто мало кузов типу монокок Фото: Jaguar

Отже, спорткар став одним із найшвидших авто світі. Утім, на відміну від ексклюзивних Ferrari чи Maserati, він виявився доволі доступним. Ціна Jaguar E-Type становила 2097-2200 фунтів стерлінгів ($5600-5900), тобто лише 61-64 тис. доларів за сучасним курсом.

При цьому Jaguar E-Type не виглядав бідно. Його салон обшили шкірою та деревом, а в якості опцій запропонували радіо та кондиціонер.

Спочатку Jaguar Е-Туре оснастили 3,8-літровою шісткою Фото: Jaguar

Примітно, що перший час Jaguar Е-Туре відправляли виключно на експорт. Попит на модель за кордоном (особливо в США) був дуже великий, а Великобританія відчувала дефіцит валюти і впровадила податкові пільги для експортно-орієнтованих підприємств. За три роки випустили понад 15 тис. купе та кабріолетів – в Jaguar не очікували такого успіху.

Подовжений чотиримісний Jaguar Е-Туре 2+2 Фото: Jaguar

Не забули і про перегони: у 1963 році випустили 12 Jaguar E-Type Lightweight. Їхні кузови виготовили з алюмінієвих сплавів, що знизило масу з 1223 до 975 кг. Завдяки впорскуванню пального потужність мотора зросла до 300 к. с., а максимальна швидкість сягнула 275 км/год. E-Type переміг в австралійському чемпіонаті GT, виграв Гран-прі Великої Британії, займав перші місця в класі в Ле-Мані та Себрінгу.

Гоночний Jaguar E-Type Lightweight

У 1964 році Jaguar E-Type вперше модернізували – покращили інтер’єр та встановили 4,2-літровий двигун. Він розвивав ті ж 265 к. с., але мав більший крутний момент (384 Н∙м проти 352), тобто був еластичнішим і пристосованим для повсякденної їзди. А за два роки випустили подовжений чотиримісний Jaguar E-Type 2+2, якому запропонували 3-ступінчастий автомат.

Jaguar E-Type Series II Фото: Jaguar

Нові стандарти безпеки змусили провести ще одне оновлення в 1969 році. Модель назвали Jaguar E-Type Series II і вона пізнається за інакшими бамперами. За два роки випустили 18,8 тис. Series II.

Jaguar E-Type Series III Фото: Jaguar

У 1971 році дебютував новий Jaguar E-Type Series III зі зміненим дизайном і 5,3-літровим 275-сильним V12. Він зміг розганятися до сотні за 6,4 с. У такому вигляді модель випускали до 1975 року, поки їй на зміну прийшов Jaguar XJ-S.

Jaguar E-Type Series III оснастили 5,3-літровим V12 Фото: Jaguar

Усього за 14 років виготовили 72 515 Jaguar E-Type, що є непоганим результатом для спорткара. Модель стала по-справжньому культовим, її полюбила богема. Серед знаменитих власників E-Type – актори Бріджіт Бардо і Стів Мак Квін, Тоні Кертіс, співаки Френк Сінатра і Джордж Гаррісон.

Електричний Jaguar E-Type став весільним авто принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Reuters

Jaguar E-Type став зіркою більш ніж пів сотні кінофільмів. У 1996 році модель виставили у Нью-Йоркській галереї, як витвір сучасного мистецтва. А весільним авто британського принца Гаррі та Меган Маркл став спеціально створений електромобіль Jaguar E-Type.

Між іншим, нещодавно 60-річчя відзначив знаменитий суперкар Lamborghini Miura.

Також Фокус розповідав про культовий Jaguar 90-х із пробігом 1200 км.