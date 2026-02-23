Рекордсмен за $600 000: з молотка піде культовий суперкар 90-х із пробігом 1200 км (фото)
У США на аукціон виставили купе Jaguar XJ220 1994 року в новому стані. Знаменитий суперкар свого часу був найшвидшим авто у світі.
Орієнтовна ціна Jaguar XJ220 становить від 575 000 до 675 000 доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону Broad Arrow.
За 32 роки суперкар Jaguar XJ220 проїхав лише 1257 км, тобто це капсула часу. Його замовив мільйонер із Австрії, а пізніше авто зберігалося в колекціях у Люксембурзі та Великій Британії.
Кузов, салон та двигун Jaguar XJ220 у новому стані. Після 1200 км пробігу автомобіль пройшов розширений техогляд.
Суперкар Jaguar XJ220 – дуже рідкісна і знакова модель британської марки. Обтічне 4,9-метрове купе вирізняється нетиповим для бренду дизайном із витягнутим силуетом і висувними фарами.
Авто оснащене 3,5-літровим V6 твін-турбо потужністю 550 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. У 1992 році Jaguar XJ220 встановив світовий рекорд швидкості серед серійних моделей — 349,4 км/год. Розгін до сотні займає 3,8 с.
Утім, рекордсмена не надто купували, оскільки в Jaguar анонсували цю модель із V12 і заміна двигуна відштовхнула покупців. Усього зібрали лише 281 купе Jaguar XJ220.
