Рекордсмен за $600 000: з молотка піде культовий суперкар 90-х із пробігом 1200 км (фото)

У США на аукціон виставили купе Jaguar XJ220 1994 року в новому стані. Знаменитий суперкар свого часу був найшвидшим авто у світі.

Орієнтовна ціна Jaguar XJ220 становить від 575 000 до 675 000 доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону Broad Arrow.

Свого часу суперкар встановив світовий рекорд швидкості — 349,4 км/год

За 32 роки суперкар Jaguar XJ220 проїхав лише 1257 км, тобто це капсула часу. Його замовив мільйонер із Австрії, а пізніше авто зберігалося в колекціях у Люксембурзі та Великій Британії.

Кузов, салон та двигун Jaguar XJ220 у новому стані. Після 1200 км пробігу автомобіль пройшов розширений техогляд.

Jaguar XJ220 чудово зберігся

Суперкар Jaguar XJ220 – дуже рідкісна і знакова модель британської марки. Обтічне 4,9-метрове купе вирізняється нетиповим для бренду дизайном із витягнутим силуетом і висувними фарами.

Авто оснащене 3,5-літровим V6 твін-турбо потужністю 550 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. У 1992 році Jaguar XJ220 встановив світовий рекорд швидкості серед серійних моделей — 349,4 км/год. Розгін до сотні займає 3,8 с.

Суперкар оснащений 550-сильним V6 твін-турбо

Утім, рекордсмена не надто купували, оскільки в Jaguar анонсували цю модель із V12 і заміна двигуна відштовхнула покупців. Усього зібрали лише 281 купе Jaguar XJ220.

