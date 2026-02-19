Компанія Бекхема повернула у виробництво знаменитий британський суперкар 60-х (фото)
Aston Martin DB6 1965 року повертається на ринок. Суперкар 60-х років зберігає класичний дизайн, проте отримав сучасну начинку.
Відроджене купе Aston Martin DB6 випускатиме британська компанія Lunaz, співвласником якої є Девід Бекхем. Про проєкт розповідає Top Gear.
Зазвичай Lunaz займається реставрацією знаменитих ретроавто та перетворює їх на електрокари. Утім, цього разу пішли іншим шляхом — встановили під капот Aston Martin DB6 5,0-літрову бензинову шістку на 350 сил. Це перший проєкт Lunaz із двигуном внутрішнього згоряння.
Крім того, інженери Lunaz доопрацювали підвіску та кермове управління, а також встановили покращені гальма. Також з'явилися сучасні шини, для яких знадобилося трохи розширити колісні арки.
Новий Aston Martin DB6 зовні мало чим відрізняється від оригінальної моделі — його видає хіба золотистий декор. У салоні також зберегли класичний стиль, але покращили оздоблення — використали шкіру, замшу, кашемір та перламутрові вставки.
Купе Aston Martin DB6 випускатимуть під замовлення, причому покупці зможуть максимально персоналізувати свої авто — обирати забарвлення та оздоблення.
Нагадаємо, що оригінальний суперкар Aston Martin DB6 випускали з 1965 по 1970 рік і всього зібрали 1788 авто. Це була покращена версія Aston Martin DB5 — знаменитого авто Джеймса Бонда. Спортивну модель комплектували 4,0-літровими бензиновими шістками потужністю 282 та 325 к. с.
