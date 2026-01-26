Радикальний італійський концепт 60-х все ж став серійним за 57 років після дебюту (фото)

Концепт Bertone Runabout 1969 року став серійним. Спорткар із екстравагантним дизайном оснастили доопрацьованим двигуном від Toyota Camry.

Кузовне ательє Bertone вирішило запустити у виробництво концепт Runabout, який представили ще в 1969 році. Випустять 25 таких авто вартістю 460 000 євро, повідомляє видання Autocar.

Авто оснащене форсованим 469-сильним V6 від Toyota Camry

Серійний Bertone Runabout, звісно, осучаснили, проте він зберігає клиноподібний стиль, створений знаменитим дизайнером Марчелло Гандіні — творцем Lamborghini Countach. У нього низький "ніс", висувні фари та дуга за сидіннями. Утім, автомобілю все ж додали лобове скло та знімний дах, а також оптимізували його аеродинаміку.

У салоні встановили овальне кермо

Усередині встановили спортивні крісла та овальне кермо. У Bertone пропонують широкі можливості персоналізації Runabout, тому, скоріше за все, не буде двох однакових авто. Покупці зможуть обирати колір, оздоблення салону, а також придбати фірмові шоломи або ексклюзивний багаж.

Новий Bertone Runabout збудували на платформі Lotus Exige. Як і британський спорткар, він оснащений 3,5-літровим V6 від Toyota Camry, який доповнили механічним компресором.

Концепт Bertone Runabout 1969 року

Результат — 469 к. с. та 489 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП авто масою 1180 кг здатне розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвивати 270 км/год.

