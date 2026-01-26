Підтримайте нас RU
Радикальний італійський концепт 60-х все ж став серійним за 57 років після дебюту (фото)

Bertone Runabout
Bertone Runabout став серійним через 57 років після дебюту концепта

Концепт Bertone Runabout 1969 року став серійним. Спорткар із екстравагантним дизайном оснастили доопрацьованим двигуном від Toyota Camry.

Кузовне ательє Bertone вирішило запустити у виробництво концепт Runabout, який представили ще в 1969 році. Випустять 25 таких авто вартістю 460 000 євро, повідомляє видання Autocar.

Авто оснащене форсованим 469-сильним V6 від Toyota Camry
Авто оснащене форсованим 469-сильним V6 від Toyota Camry

Серійний Bertone Runabout, звісно, осучаснили, проте він зберігає клиноподібний стиль, створений знаменитим дизайнером Марчелло Гандіні — творцем Lamborghini Countach. У нього низький "ніс", висувні фари та дуга за сидіннями. Утім, автомобілю все ж додали лобове скло та знімний дах, а також оптимізували його аеродинаміку.

Салон Bertone Runabout
У салоні встановили овальне кермо

Усередині встановили спортивні крісла та овальне кермо. У Bertone пропонують широкі можливості персоналізації Runabout, тому, скоріше за все, не буде двох однакових авто. Покупці зможуть обирати колір, оздоблення салону, а також придбати фірмові шоломи або ексклюзивний багаж.

Новий Bertone Runabout збудували на платформі Lotus Exige. Як і британський спорткар, він оснащений 3,5-літровим V6 від Toyota Camry, який доповнили механічним компресором.

Bertone Runabout 1969
Концепт Bertone Runabout 1969 року

Результат — 469 к. с. та 489 Нм. Із 6-ступінчастою механічною КПП авто масою 1180 кг здатне розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвивати 270 км/год.

Раніше сталовідомо, що у виробництво повертають і культовий суперкар Honda.

Також Фокус повідомляв, що Toyota відродить недорогу спортивну модель.