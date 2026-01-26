Радикальный итальянский концепт 60-х все же стал серийным через 57 лет после дебюта (фото)

Концепт Bertone Runabout 1969 года стал серийным. Спорткар с экстравагантным дизайном оснастили доработанным двигателем от Toyota Camry.

Кузовное ателье Bertone решило запустить в производство концепт Runabout, который представили еще в 1969 году. Выпустят 25 таких авто стоимостью 460 000 евро, сообщает издание Autocar.

Авто оснащено форсированным 469-сильным V6 от Toyota Camry

Серийный Bertone Runabout, конечно, осовременили, однако он сохраняет клиновидный стиль, созданный знаменитым дизайнером Марчелло Гандини — создателем Lamborghini Countach. У него низкий "нос", выдвижные фары и дуга за сиденьями. Впрочем, автомобилю все же добавили лобовое стекло и съемную крышу, а также оптимизировали его аэродинамику.

В салоне установили овальный руль

Внутри установили спортивные кресла и овальный руль. В Bertone предлагают широкие возможности персонализации Runabout, поэтому, скорее всего, не будет двух одинаковых авто. Покупатели смогут выбирать цвет, отделку салона, а также приобрести фирменные шлемы или эксклюзивный багаж.

Новый Bertone Runabout построили на платформе Lotus Exige. Как и британский спорткар, он оснащен 3,5-литровым V6 от Toyota Camry, который дополнили механическим компрессором.

Концепт Bertone Runabout 1969 года

Результат — 469 л. с. и 489 Нм. С 6-ступенчатой механической КПП авто массой 1180 кг способно разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и развивать 270 км/ч.

