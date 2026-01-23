Компактные размеры и 400 сил: Toyota возродит недорогой среднемоторный спорткар (фото)

Спорткар Toyota MR2 вернется на рынок. Среднемоторное авто получит высокоэффективный турбодвигатель нового поколения.

Новая Toyota MR2 все же получила зеленый свет. Это подтвердил руководитель спортивного подразделения Gazoo Racing Томоя Такахаши в комментарии изданию Automotive News.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в ближайшее время Toyota MR2 четвертого поколения не стоит ожидать — она должна появиться через 4-5 лет. В то же время, Томоя Такахаши раскрыл некоторые подробности новой модели.

Дизайн MR2 выдержат в духе Toyota Sports EV 2021 года Фото: Toyota

По его словам, новая Toyota MR2 останется среднемоторной, как предшественницы. Спорткар получит 2,0-литровую бензиновую турбочетверку следующего поколения, которая дебютирует на новой Toyota Corolla 2026.

Двигатель отличается улучшенной термической эффективностью и более высоким КПД. Известно, что он будет соответствовать новым эконормам Евро-7 даже без электрификации. Мощность этого турбомотора может достичь 400 сил. Также ожидается гибридная версия MR2.

Дизайн Toyota MR2, скорее всего, будет выдержан в духе концепта Sports EV 2021 года. Авто должно сохранить компактные размеры, малый вес и съемную жесткую крышу.

Toyota MR2 первого поколения Фото: Toyota

Напомним, что недорогой среднемоторный спорткар Toyota MR2 выпускался с 1984 по 2007 год. Всего увидели свет три поколения модели.

