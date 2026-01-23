Компактні розміри і 400 сил: Toyota відродить недорогий середньомоторний спорткар (фото)

Спорткар Toyota MR2 повернеться на ринок. Середньомоторне авто отримає високоефективний турбодвигун нового покоління.

Нова Toyota MR2 все ж отримала зелене світло. Це підтвердив керівник спортивного підрозділу Gazoo Racing Томоя Такахаші в коментарі виданню Automotive News.

Разом із тим, він наголосив, що найближчим часом Toyota MR2 четвертого покоління не варто очікувати — вона повинна з'явитися за 4-5 років. Водночас, Томоя Такахаші розкрив деякі подробиці нової моделі.

Дизайн MR2 витримають у дусі Toyota Sports EV 2021 року Фото: Toyota

За його словами, нова Toyota MR2 залишиться середньомоторною, які попередниці. Спорткар отримає 2,0-літрову бензинову турбочетвірку наступного покоління, яка дебютує на новій Toyota Corolla 2026.

Двигун вирізняється покращеною термічною ефективністю та вищим ККД. Відомо, що він відповідатиме новим еконормам Євро-7 навіть без електрифікації. Потужність цього турбомотора може сягнути 400 сил. Також очікується гібридна версія MR2.

Дизайн Toyota MR2, скоріше за все, буде витриманий у дусі концепту Sports EV 2021 року. Авто повинне зберегти компактні розміри, малу вагу та знімний жорсткий дах.

Toyota MR2 першого покоління Фото: Toyota

Нагадаємо, що недорогий середньомоторний спорткар Toyota MR2 випускали з 1984 по 2007 рік. Усього побачили світ три покоління моделі.

