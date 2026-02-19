Компания Бекхэма вернула в производство знаменитый британский суперкар 60-х (фото)
Aston Martin DB6 1965 года возвращается на рынок. Суперкар 60-х годов сохраняет классический дизайн, однако получил современную начинку.
Возрожденное купе Aston Martin DB6 будет выпускать британская компания Lunaz, совладельцем которой является Дэвид Бекхэм. О проекте рассказывает Top Gear.
Обычно Lunaz занимается реставрацией знаменитых ретроавто и превращает их в электрокары. Впрочем, на этот раз пошли другим путем — установили под капот Aston Martin DB6 5,0-литровую бензиновую шестерку на 350 сил. Это первый проект Lunaz с двигателем внутреннего сгорания.
Кроме того, инженеры Lunaz доработали подвеску и рулевое управление, а также установили улучшенные тормоза. Также появились современные шины, для которых понадобилось немного расширить колесные арки.
Новый Aston Martin DB6 внешне мало чем отличается от оригинальной модели — его выдает разве что золотистый декор. В салоне также сохранили классический стиль, но улучшили отделку — использовали кожу, замшу, кашемир и перламутровые вставки.Важно
Купе Aston Martin DB6 будут выпускать под заказ, причем покупатели смогут максимально персонализировать свои авто — выбирать расцветку и отделку.
Напомним, что оригинальный суперкар Aston Martin DB6 выпускали с 1965 по 1970 год и всего собрали 1788 авто. Это была улучшенная версия Aston Martin DB5 — знаменитого авто Джеймса Бонда. Спортивную модель комплектовали 4,0-литровыми бензиновыми шестерками мощностью 282 и 325 л. с.
