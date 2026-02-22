Капсула часу за ціною RAV4: в Україні продають спорткар 2000-х із мотором Ferrari (фото)
У Дніпрі виставили на продаж кабріолет Maserati Spyder 2005 року в новому стані. Раритетне спортивне авто чудово збереглося.
Спорткар Maserati Spyder — справжня капсула часу з пробігом усього 14,5 тис. км. Інформація про раритет з’явилася на Auto.ria.
Власник зазначає, що Maserati Spyder – офіційне авто, придбане в 2007 році в київському автосалоні бренду. Його дуже мало експлуатували і навіть гальмівні колодки автомобіля досі заводські.Важливо
На фото видно, що кузов та шкіряний салон Maserati Spyder 2005 добре збереглися. У гарному стані й двигун спорткара.
До речі, під капотом Maserati Spyder 2005 встановлений мотор від Ferrari. Високооборотний 4,2-літровий V8 розвиває 390 к. с. при 7000 об/хв та працює в парі з 6-ступінчастою роботизованою КПП. Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість складає 283 км/год.
Усього з 2001 по 2007 рік випущено лише 4361 Maserati Spyder усіх модифікацій. Рідкісна капсула часу на диво недорога: ціна Maserati Spyder становить 35 000 доларів, тобто на рівні нових Toyota RAV4 та Camry.
