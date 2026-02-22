Капсула часу за ціною RAV4: в Україні продають спорткар 2000-х із мотором Ferrari (фото)

У Дніпрі виставили на продаж кабріолет Maserati Spyder 2005 року в новому стані. Раритетне спортивне авто чудово збереглося.

Спорткар Maserati Spyder — справжня капсула часу з пробігом усього 14,5 тис. км. Інформація про раритет з’явилася на Auto.ria.

Випустили лише 4361 Maserati Spyder Фото: auto.ria.com

Власник зазначає, що Maserati Spyder – офіційне авто, придбане в 2007 році в київському автосалоні бренду. Його дуже мало експлуатували і навіть гальмівні колодки автомобіля досі заводські.

Важливо

Елітна "маршрутка": в Україні продається рідкісний автобус ЗІЛ "Юність" за $150 000 (фото)

На фото видно, що кузов та шкіряний салон Maserati Spyder 2005 добре збереглися. У гарному стані й двигун спорткара.

Шкіряний салон авто добре зберігся Фото: auto.ria.com

До речі, під капотом Maserati Spyder 2005 встановлений мотор від Ferrari. Високооборотний 4,2-літровий V8 розвиває 390 к. с. при 7000 об/хв та працює в парі з 6-ступінчастою роботизованою КПП. Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість складає 283 км/год.

Відео дня

4,2-літровий V8 розроблений спеціалістами Ferrari Фото: auto.ria.com

Усього з 2001 по 2007 рік випущено лише 4361 Maserati Spyder усіх модифікацій. Рідкісна капсула часу на диво недорога: ціна Maserati Spyder становить 35 000 доларів, тобто на рівні нових Toyota RAV4 та Camry.

До речі, нещодавно в Україні виявили рідкісний мотоцикл КМЗ "Дніпро" 90-х без пробігу.

Також Фокус розповідав про капсулу часу Lamborghini Countach.