Капсула времени по цене RAV4: в Украине продают спорткар 2000-х с мотором Ferrari (фото)
В Днепре выставили на продажу кабриолет Maserati Spyder 2005 года в новом состоянии. Раритетное спортивное авто прекрасно сохранилось.
Спорткар Maserati Spyder — настоящая капсула времени с пробегом всего 14,5 тыс. км. Информация о раритете появилась на Auto.ria.
Владелец отмечает, что Maserati Spyder — официальное авто, приобретенное в 2007 году в киевском автосалоне бренда. Его очень мало эксплуатировали и даже тормозные колодки автомобиля до сих пор заводские.Важно
На фото видно, что кузов и кожаный салон Maserati Spyder 2005 хорошо сохранились. В хорошем состоянии и двигатель спорткара.
Кстати, под капотом Maserati Spyder 2005 установлен мотор от Ferrari. Высокооборотный 4,2-литровый V8 развивает 390 л.с. при 7000 об/мин и работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 283 км/ч.
Всего с 2001 по 2007 год выпущено всего 4361 Maserati Spyder всех модификаций. Редкая капсула времени на удивление недорогая: цена Maserati Spyder составляет 35 000 долларов, то есть на уровне новых Toyota RAV4 и Camry.
Кстати, недавно в Украине обнаружили редкий мотоцикл КМЗ "Днепр" 90-х без пробега.
Также Фокус рассказывал о капсуле времени Lamborghini Countach.